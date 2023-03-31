Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mustafa Aksakallı ve arkadaşlarıyla birlikte doğum günün kutlayan Ezgi Mola, “Hepimiz için sağlık ve huzur diliyorum. Birbirimize iyi geldiğimiz bir yıl olsun istiyorum. Zaman Covid-19’dan sonra hızlı geçmeye başladı. Arkadaşlarım geldi, ‘hadi yemek yiyelim’ dedik, kimsenin birbirini gördüğü de yoktu. İyi geldi hepimize. Bir yandan da buruk geçiriyorum doğum günümü mâlum deprem sebebiyle. 30 yaşım da çok güzeldi. Şimdi 40 oldu bu da güzel olur herhalde. Her yaşın ayrı bir güzelliği var sanırım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan parmağındaki tektaş yüzüğü dikkatlerden kaçmayan Mola’, “Eski bu ya. Vardı zaten” dedi.