Geçtiğimiz gün katıldığı bir lansmandan gazetecilerle bir araya gelen Ezgi Mola, yakın zamanda bebeğini kucağına alacağı için heyecanlı olduğu söyledi. Hamilelik süreci hakkında konuşan Mola, “Herkes tavsiye veriyor. Sorsam da sormasam da ne yapmam gerektiği ile ilgili listeler yapılıyor. İlk defa tecrübe ettiğim için bilmediğim bir dünyaya girdim ama insanın kendi annelik sezgilerine dayanarak ilerlemesi gerekiyor. Ben de elimden geldiğince o şekilde yapıyorum” dedi.

Bebeği doğduktan sonra beraber reklam filminde oynama fikrine sıcak bakmadığını ifade eden ünlü oyuncu, “Ona saygı duymam gerekiyor. Onun adına karar vermek istemem. İleride, ‘Bana neden böyle yaptın!’ diyebilir. Zaman neyi gösterir bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Bebeğinin tekmelemeye başladığını söyleyen Ezgi Mola, “20-25 gündür tekmeleriyle tanışmış oldum. İlk tekmesinde de çok şaşırdım. Bu yolculuğu onunla birlikte yaşıyor olmak çok güzel bir his. Mustafa da bu süreci idrak etmeye çalışıyor. Birlikte eğleniyoruz” dedi.

Bebek odası hazırlığı yapıldığını belirten Mola, “Zaman içerisinde yapacağım. O konuda biraz rahatım. Psikolojik desteği bu süreçte değil her zaman alıyordum. Bu hepimiz için önemli” açıklamasında bulundu.

Hamilelik süreci boyunca sürekli uyuduğunu söyleyen oyuncu, “Dinlenerek ve uyuyarak geçirdim ilk zamanları. Mustafa’nın davranışlarında maalesef bir değişiklik olmadı. Daha çok yanımda olmasını temenni ediyorum. Malumunuz yoğun çalışıyor… Şaka bir yana Mustafa dünyanın en iyi kalpli insanıdır. Çok pozitif ve çok iyi bir eş” ifadelerini kullandı.

İsim konusunda şimdilik bir karara varamadıklarını ifade eden oyuncu, “Aklımızda birkaç tane var ama herkesin aşina olduğu bir isim olur diye düşünüyorum” dedi.