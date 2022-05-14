Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa magazin programında Erşan Kuneri’nin galasında Ezgi Mola ve diğer oyuncular arasında yaşananlar hakkında konuşuldu. 2. Sayfa editörlerinin galada yaşananlarla alakalı notlar haberimizde devamında…

Sunucular Müge Dağıstanlı, Gülşen Yüksel’in açıklamalarına göre, “Uraz Kaygılaroğlu’nun keyfi olmadığı, arada bir ofladığını”, diğer bir iddialarına göre de Nilperi Şahinkaya’nın, “Ezgi Mola ön plana çıktı diye rahatsızlık duyduğu”, Ezgi Mola’nın “moderatör edasında” bulunduğu ifadelerini kullandılar.

Bunun üzerine Ezgi Mola’dan yanıt gecikmedi ve Instagram hesabından açıklamada bulundu.

“Kardeşi kardeşe kırdırmışlar.”

Ezgi Mola, “Sevgili 2. Sayfacığım, 1990’lar magazinlerindeki ünlüler evet, rekâbet, hırs, hasetlik, vs… ama Nilperi’de ben de Merve’de ne yapsak birbirimize gıpta ederek bakmak dışında bir duygu hiç beslemiyoruz, beslemeyiz de. Ama bu cevap yarın bir süre programda zaman alır şayet istediğiniz buysa. Kardeşi kardeşe kırdırmışlar bugün” ifadelerini kullanarak iddiaların gerçek olmadığını dile getirdi.