Ünlü oyuncu Öykü Karayel’in ikiz kız kardeşi Ezgi Karayel, önceki gün Cihangir’de yer alan bir mekandan erkek arkadaşıyla birlikte çıkarken objektiflere takıldı. Milliyet’te yer alan habere göre; Flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan Karayel, “Ben Öykü değilim. Hemen sil o fotoğrafları. Artık bizi annem bile karıştırıyor” diyerek tepki gösterdi. 32 yaşındaki ünlü ismin yanındaki erkek arkadaşı ise muhabirlere “O fotoğrafları silin hemen. Yoksa işinizden olursunuz” diyerek, tehditler savurdu.

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