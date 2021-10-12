Ezgi Fındık Röportajı: Yorumları Okuyup Önemsememeyi Tercih Ediyorum!

Sosyal medyanın en ünlü simalarından olan Ezgi Fındık, ALL için çok özel açıklamalarda bulundu. Aldığı kötü yorumlar Ezgi Fındık’ı demoralize ediyor mu, düzenli olarak takip edip, ilham aldığı hesaplar neler, Influencer dünyasındaki arkadaşlıkları samimi buluyor mu? İşte bunlar ve daha fazlası…

Bir günlük rutinini kısaca bizlerle paylaşır mısın?

Sabah güne saat 8-9 gibi uyanarak başlıyorum. Sağlıklı bir şeyler atıştırıp spora gidiyorum. Daha sonra iş programıma göre çekim yapıyorum. Eğer sakin bir gün ise arkadaşlarımla buluşup kahve içip sahilde yürüyüş yapıyorum. Aksamları uyumadan önce mutlaka kitap okuyup erken uyumaya gayret ediyorum.

Fotoğraf çekilirken en çok dikkat ettiğin detaylar nedir?

Işık benim için çok önemli. İlk dikkat ettiğim şey ışığın doğru açıdan vurması. Genelde güneşin fotoğrafçının arkasında olmasına dikkat ederim. İkinci dikkat ettiğim şey ise doğru açı olabilir. Hepimizin sevdiği açılar vardır.

Yeni keşfettiğin ve kullanmaktan zevk aldığın uygulamalar nelerdir?

Fotoğraf düzenlemek için çok fazla uygulama kullanmayı tercih etmiyorum. En son motivasyon ve sakin akşamlar için ‘calm’ uygulamasını yükledim.

Profillerimiz aslında kendimizi ifade etmemize olanak sağlıyor. Sen profilin aracılığıyla ne gibi mesajlar vermeyi seviyorsun?

Eğlenceli, modaseverve gezgin biri. En sevdiğim şeylerden biri seyahat etmek ve modayı yakından takip etmek. Profilim ile bu mesajı rahatça veriyorum diye düşünüyorum.



Vlog çekerken seni zorlayan anlar oluyor mu?

Vlog çok fazla çekmiyorum aslında. Seyahat ettiğim zamanlar çekmeyi çok seviyorum. Yeni yerleri keşfettiğimde o anlar kayıt altına almak çok keyif veriyor. Hem anı olarak kalıyor hem de gezdiğim yerleri takipçilerimle paylaşabiliyorum. Geriye dönüp izlemek ayrı bir zevk veriyor.

Aldığın kötü yorumlar seni demoralize ediyor mu?

Başta ediyordu ama bu işin bir parçası sanırım eleştiri almak. Şu anda okuyup önemsememeyi tercih ediyorum. İnsanlar kendi sorunlarıyla kendileri bas etmeyi öğrenmeli diye düşünüyorum.

Sosyal medyanın yarattığı bir güzellik algısının olduğunu düşünüyor musun?

Kesinlikle düşünüyorum, sosyal medya çok fazla farkındalık yarattı. Artık güzel kızları sosyal medyada görmek normalleşti ve güzellik algımızı değiştirdi. Ama sosyal medyanın güzel taraflarından biri de güzellik ideallerini kırmak oldu. Photoshop ve makyajsız rahat paylaşım yapan ünlüler de bunu destekliyor.

Düzenli olarak takip edip, ilham aldığın hesapları bizlerle paylaşır mısın?

Threadstyling, hoskelsa, emilisindlev, mignonettetakespictures en sevdiğim hesaplar arasında yer alıyor. Hem ilham veren kombinler ve yeni çıkan ürünleri takip edebiliyorum hemde eğlenceli görseller görüyorum.

Sence gelecek yıllarda farklı bir sosyal medya platformuyla karşılaşabilir miyiz?

Kesinlikle evet! Özellikle videolu içerikler çok revaçta. Hangi platform olur bilemiyorum ama daha yoğun ve kolay paylaşımlar yapılan bir uygulama olacağı kesin.

Projelerini ve işbirliklerini kabul ederken hangi kriterlere dikkat ediyorsun?

Ürünleri sevmem ve kullanıyor olmam çok önemli. Sevmediğim ve kullanmadığım ürünleri önermeyi tercih etmiyorum.

Influencer dünyasındaki arkadaşlıkları samimi buluyor musun?

Açıkçası pek bulmuyorum. Genelde arkadaşlarımın meslekleri farklı sektörlerden oluyor. Tercih meselesi tabii.Ama 2011’de Almanya’dan Türkiye’ye taşındığım için alışık olduğum arkadaşlıklar çok farklı oluyor

Fake hesap kullanıyor musun? Kullanıyorsan ne için kullanıyorsun?

Hiç kullanmadım. Stalklamak istediğimde genelde kendi hesabımı kullanıyorum veya o ruh haline girmemeye gayret ediyorum. Saplantılı ilişkileri pek sağlıklı bulmuyorum.

Sırasıyla en çok kullandığın emoji, en sık girdiğin uygulama ve en sevdiğin fotoğraf editleme programı?

Tebessüm ederken gözünden yaş gelenemojive kırmızı kalp, instagram, vscocam.

Sosyal medyaya yeni başlayanlara ne gibi önerilerde bulunursun?

Devamlılık çok önemli. Pes etmeyip kendine inanırsan kesinlikle başarırsın. Kimsenin senin enerjini düşürmesine izin vermemen lazım.



Influencerlığın bir meslek olduğunu düşünüyor musun, yoksa senin için bir hobi mi?

Benim için bir meslek. Kendi şirketim var ve sosyal medya üzerinden yaptığım işbirliklerini faturalandırıyorum. İnsanların ise gitmesi gibi, instagramı açıp hikaye paylaşıyorum. Çok şanslıyım ki çok sevdiğim bir işi aşkla yapıyorum.