Ezgi Avcı Nemanja Djurisic ile evliliğinin neden bittiğini açıkladı

Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, TV 8’de Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programında eski eşi Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile 15 aylık evliliklerinin neden bittiğini açıkladı. Avcı, evliliğinin geçtiğimiz ay beş dakikada bittiğini vurguladı.

Nemanja Djurisic ile evliliği neden bitti sorusuna yanıt

Ezgi Avcı, Nemanja Djurisic ile boşanma nedenlerini şöyle açıkladı:

“Bir yıl Almanya, bir yıl Belçika, bir yıl İspanya, bir yıl da Türkiye’de geçirdik. O kendi sezonuna adapte, maçlarına gidiyor. Ben aynı zamanda burada hayat amacımı gerçekleştirmeye çalışıyorum…”

“Beni mutlu edecek işi yapmam lazım“

“Bunun için okudum, bunun için emek verdim. Beni mutlu edecek işi yapmam lazım. Dolayısıyla ben de sürekli seyahat halindeydim, hakikaten çok uçtum…”

“Özellikle Belçika’da olduğumuz sene üç gün İstanbul’dayım, kalan günler oradayım. Bir uçuşta buradan çıkıp, orada eve girmem dokuz saat sürüyordu…”

“4.5 yılın sonunda düşündüğümüz olmadı”

“Bunu yapmak kolay değil. Biz bu koşturmacayı, seyahatleri flört döneminde yaptık. ‘Bunu evlilikte de yapabiliriz’ diye düşündük. Gördük ki 4.5 yılın sonunda düşündüğümüz olmadı…”

“Aynı paydada buluşamadık. Aslına hayat amaçlarımız aynı noktada değildi. Arkadaşlığımız devam ediyor, hiç kötü ayrılmadık, hala görüşüyoruz.”

10 bin euro nafaka alacak

Geçen ay beş dakikada biten boşanma davasında, çiftin sundukları boşanma anlaşmasına göre; davalı eş Nemanja Drusiric’in, Ezgi Avcı’ya 10 bin euro ödemesine hükmetmişti.