Sinemalar, ‘Bergen’ filmine yaşanan seyirci akınını kaybetmemek için Osman Sekiz filminin ertelenmesini istedi. Dağıtımcı firma CGV Mars ve salon işletmecileri arasında yapılan görüşme sonrası Osman Sekiz’in ertelenmesine karar verirdi. Osman Sekiz filminin yönetmen koltuğuna oturan Ezel Akay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ordulu bir sinemacı aradı’ Osman Sekiz’i bir hafta ertelesek biz 6 salonda Bergen oynatsak’ dedi. Bergen 6-7 milyona koşuyor. Salonlar para kazansın iş yapsın diyerek Osman Sekiz’in gösterimini 1 Nisan 2022’ye aldık” şeklinde konuştu.

Osman Sekiz, Avrupa sinemalarında ise 24 Mart‘ta vizyona girecek.