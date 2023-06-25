Cem Yılmaz, Bebek’te görüntülendi. Yılmaz, üstü açık klasik model aracıyla seyir halindeyken objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda Bağ-Kur’dan emekli olduğunu ve 12 bin 680 TL maaş aldığını açıklayan Cem Yılmaz’ı görenler, ünlü komedyenin otomobilinin etrafını sardı.

Sessizliğini koruyan 50 yaşındaki Cem Yılmaz, basın mensuplarının, “Emekliliğin keyfini mi çıkarıyorsunuz?” sorusuna ise tebessüm etmekle yetindi.

Ünlü oyuncu, emekli olduğunu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından, “1988’de başlayan iş hayatımın sonuna geldim. Artık Bağ-Kur emeklisiyim. İlk maaşımı aldım, 12.680 TL… Teşekkürler hayat, çok çok mutluyum. Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm” mesajını paylaşmıştı.