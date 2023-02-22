Depremin ilk gününden beri yardım çalışmalarına katılan ve elinden geleni yapmaya devam eden Eylül Öztürk, alkışlanacak bir hareket imza attı. Sosyal medya hesabından yardım çağrılarında bulunan ve yardımlar toplayarak afet bölgesine destek olan ünlü isim, evindeki misafir odasını Hataylı depremzede aile için hazırladı.

Öztürk, “Misafir odamızı depremzedelerimiz için hazırladık. İnşallah beğenirler” sözleri ile takipçilerinin takdirini topladı.

36 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda ailenin minik kızını okula yazdırdı ve aile için yeni bir ev arayışına girdi. O anları Instagram hesabından paylaşan Eylül Öztürk, “Allah herkesin yardımcısı olsun vallahi. Biz ev tuttuk şimdi bu ailemize hemen okulun yanında üstelik, ama gerçekten Allah yardım etti de tüm kapılar kolaylıkla açıldı. Sahibinden eşyalı ev bulduk ki İstanbul’da pek mümkün değil. Okul da tamam şimdi geriye iş bulmak kalıyor onu da çözeceğim” ifadelerini kullandı.