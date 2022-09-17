Eylül ayının da ortalarına geldik. Zaman gerçekten su gibi akıyor. Sonbahar da Ekim ayı itibariyle çok daha hızlandırılmış ve kadersel dönemeçlere gireceğiz. Özellikle Akrep, Boğa, Kova ve Aslan burçlarının hayatında Ekim ve Kasım ayları önemli değişimlere gebe olacak. Kadersel enerjilere girmeden önce hangi gökyüzü tesirleri altında olduğumuzu bilmemiz bu dönemde çok önemli. Bundan dolayı bu yazımda tutulmalarla birlikte önemli kavşaklara girmeden önce nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğim.

Öncelikle Eylül ayı genel olarak değişken enerjilerin hakimiyetinde bu da enerjimizi odaklamamız da sıkıntı yaratıyor. Balık, Başak, ikizler ve Yay enerjileri dağılmaya ve uyuma yönelik enerjilerdir. Başak ve İkizler’in yöneticisi Merkür de Terazi burcunda retro etkisiyle bu enerjileri somuta indirgemek gerçekten çok zor. Dolayısıyla en çok ilişkilerimizde yapılandırmalara gitmekte zorlanıyoruz. Birçok kişinin hayatında ilişkiler ya bitiyor ya da eski aşklar geri dönüyor. Çünkü bu sisli ve net olmayan ortamda gerçekten ne istediğimize karar veremiyoruz.

Peki biz bu dönemde ne yaparsak tutulma dönemine az hasarla gireriz?

-Öncelikle hayatınızla ilgili çok önemli ve kesin kararlar almayın. Kararlarımızın arkasında duramayacağımız şekilde değişken enerjiler mevcut.

– Gelişen olaylar karşısında esnek olun. Olayları kesip atmadan şartları iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapın.

– İletişim de çok dikkatli olun. Mars İkizler pozisyonu sabırsızlık ve muhalefet enerjisi veriyor. Tutulma döngüsünde bu zamanda yapılan yanlışları toparlamak çok daha zor olur.

– Çok fazla alanda aktif olmak isteyebilirsiniz. Ama enerjiler eskiyi tamamen revize etmeye uygun. Yenilikler için aceleci davranmayın. Hareketlilikte odaklanamamak dağılma enerjisini de getirebilir.

– Özellikle Güneş Neptün karşıtlığı da durumların aşırı idealize edebileceğine de vurgu yapıyor. Küçük adımlarla hedefe bağlı ilerlemek bu dönemin enerjilerini en iyi şekilde kullanmak açısından fayda getirecektir.

PINAR KANBAK

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