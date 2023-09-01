Eylül 2023 aylık burç yorumları astrolojiye ilgili herkes tarafından merak ediliyor. Eylül ayında sizleri neler bekliyor? Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burç yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler. Pınar Kanbak’ın kaleminden Eylül 2023 aylık burç yorumları sizlerle…

Eylül 2023 burç yorumları

Koç burcu Eylül 2023 aylık burç yorumları

Eylül ayında aşk hayatınızda pozitif etkiler söz konusu olacak. Çekiciliğinizin arttığı bu ay hayatın pozitif alanlarına odaklanmak isteyeceksiniz. Belki yeni bir hobiyle ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Diğer yandan Merkür retrosu ile çalışma rutinlerinizde aksama, günlük işlerin yavaşlaması söz konusu olabilir. Ay ortasından itibaren bu enerji yerini rahat akan işlere bırakacak. Yeni bir ekip çalışmasına dahil olabilirsiniz. İş değişikliği ya da ofisinizi dekore etme gibi gündemlerle ilgilenebilirsiniz. Ay sonuna doğru enerjiniz artmaya başlayacak. Önemli farkındalıklar yaşayabilir ve bu durum sonrası yepyeni kararlar alabilirsiniz. Dış görüntünüzü yenilemek, imaj değişikliği yapmak içinde güzel zamanlarda olacaksınız.

Boğa burcu Eylül 2023 aylık burç yorumları

Eylül ayında ailevi meseleleriniz, taşınma, tadilat gibi gündemlerinizdeki sıkıntılı süreçler bitiyor. Dağınık ve hiçbir şeye yetemem hissi sizi güvensiz hissettiriyordu. Bu ay evinizde eski konforlu alanınıza dönüş yapacaksınız. Merkür’ün Başak burcundaki retrosu ise geçmişten gelen aşkınızı tekrar karşınıza çıkararak kafa karışıklığı yaratabilir. Çocukları olan bir Boğa burcu iseniz çocuklarınızın okul mevzuları ve onların hayatını düzenlemekle ilgili süreçler içinde olacaksınız. Ay ortasından itibaren rutininiz oturmaya başlayacak. Aysonu ise Koç burcundaki Dolunay zihninizi rahatlatmak ve kendinize zaman ayırmak gerekliliği doğurabilir. Nefes çalışmaları, meditasyon ve kundalini yoga gibi sistemlerle sinir sisteminizi regule edebilirsiniz.

İkizler burcu Eylül 2023 aylık burç yorumları

Eylül ayında yeni anlaşmalar, seyahatler ve iletişimin yoğun olduğu bir ayda olacaksınız. Diğer yandan yönetici gezegeniniz Merkür’ün retro hareketi ailevi meselelerinizi tekrar masaya yatırmak üzere gündemleri önünüze getirebilir. Aile bireyleri ile İletişim için ay ortasında gerçekleşecek Başak Yeniayını beklemeniz yerinde olacaktır. Yeniay sonrası eski konularda takılı kalmak yerine daha akışkan enerjiler sizinle olacaktır. Taşınma gibi gündemlerinizi de ay ortasından sonraya bırakmanızda fayda var. Aysonu ise yeni bir sosyal çevreye katılmak üzere fırsat yakalayacaksınız. Gelecek planlarınızla ilgili bir aydınlanma yaşayıp, kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz.

Yengeç burcu Eylül 2023 aylık burç yorumları

Eylül ayında maddi kaynaklarınızda dengeyi yakalama şansı elde edeceksiniz. Yeni bir iş fırsatı da bu ay kapınızı çalabilir. Diğer yandan Merkür retrosu yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili gündemleri tetikleyecektir. Ayın ortasından itibaren iletişim ve yakın çevreniz olan diyaloglarınız daha rahat bir enerji de olacak. Çözümlemeniz gereken konuları ay ortasından sonraya bırakmanızda fayda var. Aysonu ise Koç burcundaki Dolunay kariyeriniz de bir tamamlanma getirebilir. İstediğiniz terfi ya da bölüm değişikliği Eylül ayının sürprizleri içinde sizleri bekliyor olacak.

Aslan burcu Eylül 2023 aylık burç yorumları

Eylül ayında yıldızınız parlayacak. Yaz aylarının akmayan enerjilerinin bitimiyle görünümünüzü yenileyebilir, dikkat çekiciliğinizi arttırabilirsiniz. Diğer yandan Merkür retrosu elinizde olmayan fazla harcamalar yaptırabilir. Ödemeleriniz ve yatırımlarınız dikkatli yönetmeniz gereken alanlar olacak. Ay ortasından itibaren yeni bir gelir kapısı açılabilir ve finansal kaynaklarınızdaki dengesizlik son bulabilir. Aysonu ise Koç burcundaki Dolunay sizi seyahat ve yurtdışı konularından etkileyecek. İstediğiniz seyahati aysonu planlayabilir ve hayata daha iyimser tarafından bakmaya başlayabilirsiniz.

Başak burcu Eylül 2023 aylık burç yorumları

Eylül ayında kadersel etkiler altında olduğunuz ve hiçbir şeyi kontrol edemediğinizi hissettiğiniz gündemler geride kalıyor. İçsel sıkıntı hissettiğiniz durumlar karşısında bu ay çok daha rahat olduğunuzu fark edeceksiniz. Diğer yandan burcunuzdaki Merkür retrosu hayat karşısında aldığınız kararların tümünü tekrar gözden geçirme gereklilliği doğurabilir. Ay ortasından itibaren ise artık ilerleme zamanlarına gireceksiniz. İş, kariyer, aile ve aşk konularının çözüme ulaştığını görebilirsiniz. Anlaşma ve sözleşmeler için güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Terazi burcu Eylül 2023 aylık burç yorumları

Eylül ayında sonunda yönetici gezegeniniz Venüs’ün retro hareketi bitiyor. Uzun süren retro günlerinden sonra hayatınızın daha fazla ilerlediğini hissetmeye başlayacaksınız. Kariyer gelirleriniz ile ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Arkadaş çevrenizdeki sorunlu ilişkileriniz bitip onların yerine daha pozitif enerjili insanları eklemeye başlayabilirsiniz. Merkür’ün bilinçaltınızdaki retro etkisi ise kuruntulu düşüncelerinizi bırakıp biraz daha akışta kalmanız yönünde size gündemler getirecektir. Rüyalarınızın çok aktif olduğu bir ayda olacaksınız. Ayın ortasından sonra ikili ilişkilerinizin ön plana çıktığı bazı tamamlanmalar yaşayacak ve yolunuza daha net kararlarla devam edeceksiniz.

Akrep burcu Eylül 2023 aylık burç yorumları

Eylül ayında sizler için kariyer alanındaki çekişmeli ve ego savaşları içinde kaldığınız süreçler bitecek. İşlerinizin ve yöneticilerinizle olan ilişkilerinizin daha rahat aktığını hissetmeye başlayacaksınız. Sizin kendi enerjinizde biraz kontrolü bırakmaya yönelik çalışabilir. Diğer yandan Merkür’ün Başak burcundaki retrosu ileriye yönelik hedeflerinizi güncellemeniz yönünde gündemler getirebilir. Daha iyisini hak ettiğinizi fark etmeye başlayacaksınız. Ayrıca sosyal çevrenizden de fayda görebileceğiniz bir ayda olacaksınız. Ayın ortasından itibaren ise işiniz ve çalışma ortamınız ile ilgili bir tamamlanmalar söz konusu olabilir.

Yay burcu Eylül 2023 aylık burç yorumları

Eylül ayına sizler önemli bir dolunay ile giriş yaptınız. Eviniz ve aile büyükleriniz ile ilgili önemli gelişmeler Eylül ayında da sizleri etkilemeye devam edecek. Dolunay taşınma, evinizi yenileme ya da aile büyüklerinizin sağlığında gündemler oluşturabilir. Venüs retrosunun bitişi ise sizlere hukuksal konularınız, yurtdışı planlarınız ve seyahatlerinizde aksayan durumları çözmeniz adına fırsatlar getirecektir. Merkür’ün Başak burcundaki retrosu kariyerinizdeki konuların üzerinden geçmeniz ve varsa sorunlarınızı tamamen çözmeniz adına efor sarfettirebilir. Bu çabalar ayın ortasından sonra verdiğiniz emeklerin karşılığını kariyer alanından fazlasıyla alacağınız bir süreci de getirecektir.

Oğlak burcu Eylül 2023 aylık burç yorumları

Eylül ayına sizler için Venüs retrosunun bitiş müjdesiyle başlıyorum. Çünkü retro etkisini krizler alanından deneyimlediniz. Bu durum ortaklaşa kaynaklar ve eşinizin gelirleri, miras, nafaka gibi gündemlerle sizi fazlasıyla uğraştırdı. Bu ay itibariyle buradaki enerji akmaya başlıyor ve sizler artık önünüzü görmeye başlıyorsunuz. Merkür’ün Başak burcundaki etkisi ise sizleri eğitimlerinizi tamamlama yönünde etkileyebilir. Ayın ortasından itibaren ise seyahat etmek ve hayatınıza yeni bir yön çizme konusunda çok daha hevesli olacaksınız. Heyecan duyacağınız ve sizi motive edecek girişimler yapmak iyi gelecek.

Kova burcu Eylül 2023 aylık burç yorumları

Eylül ayında ikili ilişkilerinizde yaşadığınız karmik olayları bitiriyorsunuz. Evliliğiniz ve ortaklıklarınız üzerindeki negatif etkiler yerini daha yapıcı enerjilere bırakacak. Merkür retrosu ise parasal kaynaklarınızı ve ertelediğiniz ödemelerinizi yapılandırmanız için gündemler getirebilir. Ay ortasından sonra ödemelerinizi ve borçlarınızı kapatmanız için fırsatlar çıkabilir. Eş ya da ortağınızın gelirlerinde artış ya da varsa miras konuları netleşmeye başlayacaktır. Huzursuz haller yerini daha sakin enerjilere bırakacak. Ay sonu güzel haberler alabileceğiniz ve küçük seyahatler yapacağınız keyifli zamanlar da olacak.

Balık burcu Eylül 2023 aylık burç yorumları

Eylül ayında aksayan işleriniz yerini daha hızlı ilerleyen işlere bırakıyor olacak. Sağlığınızı ve iş düzeninizi rahatlıkla düzenleyebileceksiniz. Özellikle tedavilerinizi ve diyetinizi yeniden düzenlerseniz güzel ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Diğer yandan Merkür Başak retrosu eşiniz veya ortağınızla eski mevzuların üzerinden geçirecek gündemler oluşturabilir. Ay ortasından sonra ikili ilişkileriniz üzerinden hak edişlerinizi alabileceksiniz. Bekar Balıklar için yeni bir birliktelik söz konusu olabilir. Yeni iş projesi için teklif alabilirsiniz. Bolca görüşme yapacağınız bir süreç ay sonuna doğru sizlerle olacak.