Eyelinerın Renkli Dünyası
Makyaj bulunduğundan bu yana kullanılan eyeliner, eski zamanlarda kömürün gözlere sürülmesiyle kullanılmaya başlanmıştı. O yüzden eyeliner denildiğinde insanın aklına sadece bir renk geliyor. O da siyah. Ama sürekli olarak değişen günümüz dolayısıyla ve renklerin daha çok kullanılmasıyla bu algıda yavaş yavaş ortadan kalkıyor.
Evde Kendi Malzemeleriniz ile Deneyin
Eğer sizde farklı eyeliner renkleri denemek istiyorsanız ve buna para harcamak istemiyorsanız bunu kendi makyaj çantanızdaki herhangi bir far paletiyle deneyebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey ise ucu kesik far fırçası ve bir adet far paleti. Fırçayı biraz ıslatıp, far paletinde istediğiniz renge batırın ve eyelinerınızı nasıl çekiyorsanız aynı yöntemle renkli eyelinerınızı çekin.
Hazır Eyeliner Kalemeleri Satın Alarak Deneyin
Ben renkli eyeliner kullanırken bunlarla uğraşmak istemiyorum, normal eyeliner gibi sürmek istiyorum diyorsanız bu seçenekler tam sizlik.