Eyelinerın Renkli Dünyası

Makyaj bulunduğundan bu yana kullanılan eyeliner, eski zamanlarda kömürün gözlere sürülmesiyle kullanılmaya başlanmıştı. O yüzden eyeliner denildiğinde insanın aklına sadece bir renk geliyor. O da siyah. Ama sürekli olarak değişen günümüz dolayısıyla ve renklerin daha çok kullanılmasıyla bu algıda yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

Evde Kendi Malzemeleriniz ile Deneyin

Eğer sizde farklı eyeliner renkleri denemek istiyorsanız ve buna para harcamak istemiyorsanız bunu kendi makyaj çantanızdaki herhangi bir far paletiyle deneyebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey ise ucu kesik far fırçası ve bir adet far paleti. Fırçayı biraz ıslatıp, far paletinde istediğiniz renge batırın ve eyelinerınızı nasıl çekiyorsanız aynı yöntemle renkli eyelinerınızı çekin.

NYX Ultimate Shadow Palette Brights Far Paleti – 153,90 TL

Brush Kesik Uçlu Far – 39,50 TL

Nyx Ultimate Shadow Palette Warm Neutrals Far Paleti – 153,90 TL

Hazır Eyeliner Kalemeleri Satın Alarak Deneyin

Ben renkli eyeliner kullanırken bunlarla uğraşmak istemiyorum, normal eyeliner gibi sürmek istiyorum diyorsanız bu seçenekler tam sizlik.