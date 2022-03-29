Aslı Şafak’ın BloombergHT’de yayınlanan programına katılan Evrim Alasya, aşk hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Güzel oyuncu Alasya, eski partneri Emre Kınay ile ilgili “Emre ile adımız sürekli dedikodulara karıştı. O benim kısmetimi kapattı.” diyerek aşk dedikodularını gülümseterek yalanladı. Emre Kınay ile yakıştırılmasıyla ilgili, “Bizi 5 yıldır sevgili zannediyorlar. Hala bizimle ilgili haber çıkıyor, 5 yıldır sevgili olsak neden saklayalım? Biz çok yakın arkadaşız. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Çok ilginç bundan kurtulamıyoruz. Buradan kameralar karşısında yemin ediyorum böyle bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı. Benim zaten şu an başka sevgilim var.” açıklamasını yapan başarılı oyuncu, Aslı Şafak’ın “Evlenecek misiniz?” sorusuna ise “Yani illa ki olur herhalde diye düşünüyorum. Belki de hissediyorsunuzdur. Çok keyifli güzel giden bir ilişkim var şu anda.” cevabını verdi.