Kadına şiddet ve zorla evlendirilme sahneleriyle gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti’nin cuma günü yayınlanan bölümünde oruç ve içki sahnesi dikkat çekti. Oruç açılan restoran içki servisi yapılmasına tepki gösteren adama karşılık veren Kıvılcım, “İsteyen içki içsin isteyen çay içsin. Bundan rahatsız olan varsa da gitsin orucunu evde açıversin. Burası laik bir ülke ve bunun için bu halk çok mücadele verdi. İstanbul turist akınına uğrayan bir yer” yanıtını veriyor.

Dizide Kıvılcım karakterini oynayan Evrim Alasya’nın bu sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin hedefi olan ve yorum yağmuruna tutulan Alasya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sitem ederek “Arkadaşlar ben Kıvılcım değilim” ifadelerini kullandı.