Evlilik öncesi sorulacak 100 soru

Bu soruları okuyup yanıtladıktan sonra, sevgilinizle birlikte bir hayata başlama konusunda bilinçli bir karar verebilmelisiniz.

Evlilik oldukça önemli bir adımdır, bu yüzden “Yaparım” demeden önce düşünmeniz gereken tonlarca şey var. Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Evlenmeden önce kendinize ve partnerinize sormanız gereken bu 100 soruyu deneyin.

İşte evlilik öncesi sorulacak 100 soru:

Isınma soruları

Partneriniz okumayı seviyor mu?

Partneriniz ne tür müzik dinliyor?

Partneriniz sosyal medya hakkında ne düşünüyor?

Partneriniz köpek insanı mı yoksa kedi insanı mı?

Partneriniz ne tür TV şovları izlemeyi sever?

Partnerinizin size verdiği en güzel hediye nedir?

Partneriniz ne tür yemek yemeyi sever?

Partnerinizin ne tür hobileri var?

Partnerinizin en yakın arkadaşlarıyla eğlenir misiniz?

Partnerinizin nasıl bir giyim tarzı var?

Partneriniz dindar mı?



Kişisel değerler

Dini inançlarına göre yaşam kararları mı veriyor?

Partneriniz sizden kendi dinine katılmanızı bekliyor mu?

Farklı ruhsal inançlarınız varsa sorun olur mu?

Partneriniz siyasi meselelerle ilgileniyor mu?

Siz ve eşiniz aynı ideolojik partiye mi aitsiniz?

Farklı siyasi idealleriniz varsa sorun olur mu?

Partnerinizin siyasi idealleri kararlarını etkiliyor mu?

Partneriniz yaptığı işten zevk alıyor mu?

Partnerinizle ilişkiniz ne kadar önemli?

Partnerinizin hayatındaki en önemli kişiler kimlerdir?

Partneriniz güncel olaylarla ilgileniyor mu?

Partneriniz gönüllü mü?

Partneriniz en çok kiminle vakit geçirmeye değer veriyor?

Partneriniz bir şeyi derinden umursadığında nasıl görünür?

Aile planlaması

Siz ve eşiniz ikiniz de çocuk istiyor musunuz?

Partneriniz ideal olarak nerede çocuk yetiştirmek ister?

Evliliğinizin hangi noktasında eşiniz bir aile kurmak ister?

Doğum yaparsanız, eşiniz hamilelik ve doğumla nasıl başa çıkacak?

Hamile kalmakta zorluk çekseydiniz eşiniz nasıl tepki verirdi?

Partneriniz ebeveyn olmanın alternatif yollarına açık olur mu?

Partneriniz nasıl bir çocukluk geçirdi?

Eşinizin ebeveynleri ile iyi bir ilişkisi var mı?

Partnerinizin ebeveynleriyle vakit geçirmekten hoşlanıyor musunuz?

Partneriniz yetiştirilme şeklini seviyor mu?

Partnerinizin ebeveynlik tarzı ne olurdu?

Partneriniz ailenizin yanında olmaktan hoşlanıyor mu?

Partneriniz ne tür aile geleneklerini uygulamak isterdi?

Eşinizin kaç çocuğu olmasını isterdiniz?

Ne tür bir çocuk bakımına sahip olmak istersiniz?

Kariyer hedefleri

Partneriniz 10 yıl sonra kariyerini nerede görüyor?

Siz kariyeriyerinizi 10 yıl içinde nerede görüyorsunuz?

Partneriniz işte ne kadar zaman harcıyor?

Partneriniz kariyerleri konusunda ne kadar tutkulu?

Siz kariyerleriniz konusunda ne kadar tutkulusunuz?

Partneriniz, hayatının diğer yönleri üzerinde çalışmaya öncelik veriyor mu?

Partneriniz mesleğini tutkusu olarak mı görüyor?

Partnerinizin işi ne kadar zorlu?

İş-yaşam dengesi ilişkinizi hiç zorladı mı?

İş, yaşam için sahip olduğunuz planlara müdahale ediyor mu?

Siz ve eşiniz ne kadar maaş odaklısınız?

Zorlu bir işe sahip olmak, ikinizin de keyif aldığı yaşam tarzını destekliyor mu?

Partneriniz kariyer hedeflerinizi ne kadar destekliyor?

Bireysel kariyer hedefleriniz birbiriyle çelişiyor mu?

Partneriniz işten eve geldiğinde ne hissediyor?

Yaşam tarzı tercihleri

Partneriniz nerede yaşamak istiyor?

Nasıl bir evde yaşamak istiyor?

Partneriniz içe dönük veya dışa dönük bir insan mı?

İkinizin de istediği yaşam tarzını yaşamak için ne kadar paraya ihtiyacınız var?

Sizinle ne kadar zaman geçirmeyi bekleyecek?

Tek başlarına ne kadar zaman geçirmeyi bekleyecek?

Partneriniz ne kadar seyahat etmek istiyor?

Ne sıklıkla partilere gitmeyi severler?

Ne sıklıkla evde kalmayı seviyor?

Hafta sonları uyumayı sever mi?

Partnerinizin ideal tatili nedir?

Partneriniz yemek yapmayı mı yoksa sipariş vermeyi mi seviyor?

Partneriniz işten sonra ne yapmaktan hoşlanır?

Partneriniz ne kadar para harcamayı veya biriktirmeyi seviyor?

Eşinizin hayatında egzersiz ne kadar önemli?

Cinsel ilişkiniz

Siz ve sevgiliniz ne sıklıkla seks yapıyorsunuz?

Ne sıklıkla kendi başınıza masturbasyon yaparsınız?

Partnerinizin ne sıklıkla mastürbasyon yaptığını biliyor musunuz?

Partneriniz ne tür seks yapmaktan hoşlanıyor?

Şu anda seks hayatınızdan memnun musunuz?

Partnerinizin en sevdiği seks pozisyonu nedir?

Partnerinizi ne tahrik eder?

Seni ne tahrik ediyor?

Partneriniz size seks konusunda açık mı?

Partneriniz seks oyuncakları kullanmayı seviyor mu?

Partneriniz herhangi bir BDSM’den hoşlanıyor mu?

Cinsel ilişkinizde eksik hissettiğiniz bir şey var mı?

Partnerinizin porno izleyip izlemediğini biliyor musunuz?

Seks hayatınız sıkıcı hale gelse bununla nasıl başa çıkarsınız?

Siz ve eşiniz sekse öncelik veriyor musunuz?

İletişim

Partneriniz üzgün olduğunuzu anladığında ne yapar?

Partneriniz sizinle bir sorunu olduğunda size söyler mi?

Partneriniz stresli olduğunda size söylüyor mu?

Partneriniz sizi gülümsetmek için ne yapar?

Partnerinize söylemek istemediğiniz bir şey oldu mu?

Partnerinizin sizi yargılayacağından hiç korktunuz mu?

Partneriniz sizden hiç sır saklar mı?

Partneriniz söz konusu olduğunda herhangi bir güven sorununuz var mı?

Siz ve eşiniz genellikle ne hakkında tartışırsınız?

Siz ve eşiniz tartıştıktan sonra ne olur?

Siz ve eşiniz hiç özür dilemekte sorun yaşadınız mı?

Partneriniz size karşı hiç kin besliyor mu?

Partneriniz size olan sevgisini nasıl iletiyor?

Partneriniz sizi nasıl güvende ve kabul edilmiş hissettiriyor?