Evlilik adına dilenmiş onca dilek… Rüya gibi bir düğün için kurduğumuz hayaller kalp atışlarımızı hızlandırıyor. Tek isteğimiz, o büyülü günün bir an önce gelmesi ve “evet” yanıtını içten bir şekilde verebilmemiz. Ancak evliliğe doğru atılan kimi adımların ilerleyen yıllarda ilişkinin gidişatını etkileyebileceğini göz ardı edebiliyoruz. Özellikle de erken yaşta atılan adımlar, ilişkinin ömrünü uzatmak yerine kısaltabiliyor. Peki, evlilik için atılan adımların zamanlaması konusunda neler ile karışılabileceğiniz hakkında bir fikriniz var mı?

Zamansal paradokslar

Erken verilen evlilik kararları, kimi zaman olumsuz sonuçlanabiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi’nden Uzman Psikolog Sena Sivri, “Erken yaşta evlilik denildiğinde özellikle toplumumuzda sıkça görülen; temelinde ailenin, kültürün, beklentilerin, hatta sosyal medyanın empoze ettiği baskıyla yapılan evlilikler aklımıza geliyor. Psikolojik açıdan baktığımızda kişinin hayatta kendini gerçekleştirme yolunda belirlediği adımları es geçerek yaptığı tüm evlilikleri yaştan bağımsız, erken evlilik olarak tanımlayabiliriz. Böyle karar verilip gerçekleştirilen evliliklerde kişinin bireyselliği, istekleri, hedefleri geri planda kalabileceğinden hem ilişkiye hem de kişinin duygu durumuna elbette ki negatif yansımaları olacaktır’’ diyerek, altını çizmemiz gereken konuları belirgin hatlarıyla anlatıyor.

Erken yaşta evlilik boşanma nedeni mi?

Erken karar verilen ya da erken yaşta yapılan evliliklerin sonu, hayal kırıklığı ile sonuçlanabiliyor. Günümüzde boşanmaların sebepleri genellikle iletişim problemlerine, aile dinamiklerine, evlilik öncesi gerçek dışı beklentilere, maddi problemlere, hızlı tüketim kültürünün etkisi olan emek ve uğraşıdan kaçınmaya, aileye, kültüre, sosyal medya öğretileriyle “evlenmiş olmak için evlenme”ye bağlanıyor. Erken yaşta evlenmenin boşanmalar üzerinde etkili olabileceği ise kesinlikle üzerinde durulan bir konu.

Doğru zaman ne zaman? Psikolog Sivri, günümüzde evlilik yaşının epey değiştiğini vurguluyor ve ekliyor: “Eskiden 20’li yaşlar kişinin çoktan evlenip çoluk çocuğa karıştığı yaşlarken günümüzde evlilik yaşı 30’lara, 40’lara kaydı. Kişinin hayatta kendine belirlediği hedeflerini gerçekleştirme yolunda ilerlediği, hazır hissettiği, partneriyle duygusal ve fiziksel olarak uyumlu olduğu, hepsinden önemlisi partneriyle sağlıklı ve iyi bir iletişiminin olduğu durumlarda gerçekleştirilen evlilikler zaman olarak en sağlıklı evlilikler.”

Yazı Salih Devrim