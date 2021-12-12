Teleskoplar gökyüzündeki sonsuzluğu cisimleri ve yıldızları yakından izlemek içi kullanılan cihazlardır. Tarihi 1608 yıllara dayanan bu cihaz gökyüzünü gözlemlemek amacıyla Hollandalı gözlük üretici tarafından icat edilmiştir. İlk icat edilen teleskoplar merceklidir. Daha sonra teknoloji ilerledikçe şekilden şekle girerek farklı türlerde ve boyutlarda günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Amacı gökyüzündeki yıldızlardan gelen ışığı toplamak ve bu verileri gökyüzündeki cisimlerin kütlesini boyunu ve yaşını hesaplamaktır.

Teleskop, her ne kadar kolay bir işlem olmasa da uzun süren gözlemler ile hedefe bir nebze olsa yetişebilir. Ortalama 5 farklı türe sahip olan teleskopların kullanımı her evde mümkün olmayabilir. Hem pahalı olması hem de evin bulunduğu ortam teleskobun kullanımına uygun olmamasından dolayı teleskop kullanmak bazı kişiler için hayal olabilir. Böyle bir durumda gökyüzünü izlemek için ilk başvurulacak yöntem evde teleskop yapmak olacaktır. İlk bakışta belki zor gibi görünebilir, ama gerekli malzemeler toplayıp yapım aşamasına geçince evde teleskop yapımının ne kadar basit olduğunu anlaşılabilir.

Evde Basit Teleskop Nasıl Yapılır?

Doğayı, evreni ve gökyüzünü izlemeyi sevenlerin en çok ihtiyaç duyduğu materyal teleskop oluyor. Ancak herkesin teleskop almaya maddi gücü yetmeyebilir. Gerçeği ile birebir evde olan birkaç malzeme ile teleskop yapılarak gökyüzün doyasıya seyretme imkânı vardır. Dolayısı ile evde teleskop yapımı günümüzde en çok arananlar listesinde yer alıyor. Yaparken de izlerken de eğlenceli olan teleskop yapımı için ihtiyaç olan malzeme ise gazete kâğıdı iki adet mercek ya da lens koli bandı, karton tüptür.



Teleskop yapımı İçin İhtiyaç Duyulan Malzemeler

Evde teleskop yapmak el becerisini geliştirmek ve boş vakti değerlendirmek açısından da oldukça önemlidir. Bunun için gerekli malzemeler;

2 adet büyük ve küçük büyüteç

Metre ya da cetvel de olabilir

Koli bandı

Gazete kâğıdı

Kartondan tüp (uzun olması gerekir)



Evde Basit Teleskop Yapılışı

Evde basit bir teleskop yapımı için iki, adet büyük büyüteçten bir tanesi gazete kağıdının üzerine yerleştirilir. Küçük büyüteç ile büyük büyüteci gözlerin arasına yerleştirip yazılar net görününceye kadar ileri geri hareket ettirilir. Bu şekilde yazılar büyük ve ters görününceye kadar işleme devam edilir. Bu aşamada aradaki mesafeyi aşmak çok önemlidir. Hemen ardından karton tüpün ucuna büyük büyüteç büyüklüğünde delik açılır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ilk aşamada ölçülen mesafeyi hesaplayıp, ikinci deliği bu mesafenin bitiş noktasına açılmasıdır. İkinci delik küçük büyüteç büyüklüğünde olmalıdır. Bu işlemlerin ardından büyüteçleri koli bandı ile sabitlenerek teleskop yapımı tamamlanır.



Teleskobu Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Evde basit malzemeler kullanılarak hızlıca yapılan teleskobu kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar vardır. Birçok kimse evde yaptığı teleskobu nasıl geliştirebilirim konusunu araştırmak ve ürünü daha ileriye taşımak istemektedir. Bunun için büyüteç yerine lens kullanabilir ve bunların da büyüteç gücü artırılabilir. Ama bunun gerçek bir teleskop olmadığı bilincinde olmalı ve çıplak gözle güneşe uzun süre bakılmamalıdır.