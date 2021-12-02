Başrolünde Macaulay Culkin’in yer aldığı 1990 yapımı “Evde Tek Başına” (Home Alone) filminin çekildiği ev kiraya veriliyor. 7 Aralık’ta Airbnb üzerinden kiralamaya açılacak ev, 1 geceliğine rezervasyona başvurularına açılacak. ABD’nin Illinois eyaletinin Winnetka kentinde bulunan evi kiralayan misafirleri Kevin McCallister’ın ağabeyi Buzz’a hayat veren oyuncu Devin Ratray karşılayacak. Devin Ratray, 12 Aralık’ta dört kişiyi konuk edecek. Evin gecelik ücreti ise 25 dolar (335 TL) olacak.

Evin kiraya açıldığı Airbnb’de konuklar şu sözlerle davet ediliyor: “Yaramazlık yapan bir ekibi, 12 Aralık’ta çocukluğumun geçtiği eve, içinizdeki 8 yaşındaki çocuğu serbest bırakmaya davet ediyorum.”

Evdeki konuklar kaldıkları bu tek gecede şunların zevkini çıkaracak:

Parıldayan ışıklar ve mevsimi kutlamak için mükemmel şekilde budanmış bir ağaç

Bubi tuzakları kurulacak

Şaşırtıcı derecede yakıcı tıraş sonrası sıçramaları ve aynaya bağırmak için bolca fırsat

Bol miktarda Chicago’nun en iyi pizzası ve mum ışığında mikrodalgada Kraft Makarna ve Peynirli bir akşam yemeği de dahil olmak üzere, 90’ların tüm favorileri

Gerçek bir tarantula ile tanışma

Film serisinin en yeni tatil macerası Home Sweet Home Alone’u izleme

Evde alıp yapmak için Home Alone LEGO seti