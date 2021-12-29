Dekore edin

Evinizin konforlu ortamında rahatlamak ve tüm stresinizde kurtulmak için banyonuzda spa ambiyansı yaratmaya ne dersiniz? İşe aydınlatma ile başlayın. Işıkları kapatın ve kokulu mumları banyonuzun farklı köşelerine yerleştirin. Banyonuzda birkaç küçük değişiklik yapmaktan korkmayın, bitki ve çiçeklerle dekore edin. Küvetin içine esans yağlardan veya banyo bombalarından ekleyerek spa etkisini arttırabilirsiniz.

Müziğe kulak ver…

Arka planda sizi rahatlatan yumuşak müziklere yer verin. Spotify’ın mood listeleri işinize yarayacaktır. Yanınıza mutlaka yeşil bir çay veya sizi rahatlatan bir içecek alın. Bu seferlik birkaç atıştırmalığı yanınıza almanızda sakınca yok. Banyo keyfiniz esnasında cildinizi yenilemek isterseniz de harika bir ortamdasınız çünkü nem, genç ve parlak bir cildin anahtarıdır. Buharı arttırın ki tüm gözenekleriniz iyice arınsın ve yenilensin. Vücut peelingi ile masaj yapmak için daha iyi bir zaman olamazdı!