Evde Pizza Tarifi
Evde Pizza Tarifi. Hiçbir şey fırından yeni çıkmış bir pizza kadar lezzetli olamaz! Hazırlanmasının ne kadar kolay olduğunu gördüğünüzde, bir daha asla pizza sipariş etmeyebilirsiniz. Biberli, mantarlı, sosisli, soğanlı ya da ananaslı ? Kendinize özel malzemeli pizzayı, bu pizza tarifi ile evde pişirmek çok kolay!
Pizzanız piştikten sonra biraz sızma zeytinyağı, doğranmış taze fesleğen ve kırmızı pul biber ekleyin. Bu malzemeler tazeyken çok daha lezzetlidir.
Gerekli malzemeler
|HAMUR TARİFİ İÇİN
|PİZZA TARİFİ İÇİN
|Pişirme spreyi
|Gerektiği kadar sızma zeytinyağı
|1 Kase ılık su
|Çeyrek bardak mısır unu
|1 Yemek kaşığı toz şeker
|1 tam bardak marinara
|1 (çeyrek bardak) kuru maya
|12-13 bardak taze mozzarella peyniri, ince dilimlenmiş
|6 Bardak un
|Taze fesleğen yaprağı
|2 Çay kaşığı tuz
|Bir tutam kırmızı biber
|Çeyrek bardak sızma zeytinyağı
|Sucuk, mantar, cheddar peyniri veya sosis gibi pizzada olmasını istediğiniz her türlü malzeme
Pizza’nın Hazırlanışı
- Elinize büyük bir kase alın pişirme spreyi ile yağlayın, yarım bardak su ve şeker ekleyip çözünmesi için karıştırın, ardından mayayı serpin ve yaklaşık 8 dakika köpürene kadar bekletin.
- Elinize başka bir büyük kap alıp içine un, tuz ve yağı ekleyin. Maya karışımınızı içine dökün, ardından her şey birleşene ve kulak memesi kıvamında bir hamur oluşmaya başlayana kadar tahta bir kaşıkla karıştırın. Hamur bir araya gelmeye başlayana kadar kasenin kenarlarında yoğurun, gerekirse bir tutam un ekleyebilirsiniz, elastik ve biraz yapışkan olana kadar 5 dakika yoğurun pizza tarifi hamurunuzu, ardından hamuru sıkı bir top haline getirin, hazırlanmış kaseye koyun ve temiz bir bulaşık havlusu ile örtün. Mutfağınızda ılık bir yerde yaklaşık 1 saat 30 dakika mayalanmaya bırakın.
- Elinizi yumruk yaparak hamura hafifçe vurun, ardından 2’ye bölün ve toplar halinde yuvarlayın. Fırını 500 dereceye ısıtırken hamur toplarını dinlendirin ve büyük bir fırın tepsisini zeytinyağıyla yağlayın. Her yerine 2 yemek kaşığı mısır unu serpin.
- Mutfak masasına geçin, top şeklinde hamuru hafifçe düzleştirin ve bir oklava ile (veya elinizle) çapı yaklaşık 30 santim olana kadar (olabildiğince ince) yuvarlayın. Hazırlanan fırın tepsisine dikkatlice aktarın ve hamurun her yerine yağ sürün. Ardından, yarım fincan olarak sosunuzu hamurun ortasına ekleyin ve bir kaşık veya kepçe ile hamurun dışına doğru yayın, köşelerindeki kabuk için yaklaşık 2.5 santim yer bırakın, arından mozzarella dilimlerinin yarısını hamurun üstüne koyun, ardından sucuk, sosis, mantar gibi dilediğiniz malzemeleri koyun. Köşelerdeki kabuğu altın rengi olana dek ve peynir eriyene kadar pişirin, yaklaşık 15 dakika.
- Taze fesleğen yaprakları ve kırmızı pul biber ile pizzanızın üstünü süsleyin. Afiyet olsun!