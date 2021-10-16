Evde Pizza Tarifi

Evde Pizza Tarifi. Hiçbir şey fırından yeni çıkmış bir pizza kadar lezzetli olamaz! Hazırlanmasının ne kadar kolay olduğunu gördüğünüzde, bir daha asla pizza sipariş etmeyebilirsiniz. Biberli, mantarlı, sosisli, soğanlı ya da ananaslı ? Kendinize özel malzemeli pizzayı, bu pizza tarifi ile evde pişirmek çok kolay!

Pizzanız piştikten sonra biraz sızma zeytinyağı, doğranmış taze fesleğen ve kırmızı pul biber ekleyin. Bu malzemeler tazeyken çok daha lezzetlidir.

Gerekli malzemeler

HAMUR TARİFİ İÇİN PİZZA TARİFİ İÇİN Pişirme spreyi Gerektiği kadar sızma zeytinyağı 1 Kase ılık su Çeyrek bardak mısır unu 1 Yemek kaşığı toz şeker 1 tam bardak marinara 1 (çeyrek bardak) kuru maya 12-13 bardak taze mozzarella peyniri, ince dilimlenmiş 6 Bardak un Taze fesleğen yaprağı 2 Çay kaşığı tuz Bir tutam kırmızı biber Çeyrek bardak sızma zeytinyağı Sucuk, mantar, cheddar peyniri veya sosis gibi pizzada olmasını istediğiniz her türlü malzeme

Pizza’nın Hazırlanışı