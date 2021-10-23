Evde Midye Tava Tarifi

Ülkemizin her şehrinde sokak lezzeti olarak kabul edilen midye tavayı artık evlerinden kendi mutfağınızda da yapabilme imkanına sahipsiniz. Vereceğimiz tarif ile hatta bu lezzetli misafirlerinize de tattırma imkânı bulacaksınız. Akşam ya da gündüz günün her saatinde dışarı çıktığınızda sokaklarda görmeye alışık olduğunuz midye deniz ürünleri arasında en çok sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Şehir turu ya da sahilde gezenlerin en favori yemekleri arasında yer alan midye artık ev sofralarını da süslüyor. Ev sofralarınızı midye ile tatlandırmak isteyenler için birbirinden farklı midye tarifleri bulunuyor. Ama midye tava bu tariflerin içerisinde en sevilenleri…. İşte evde midye tava tarifi ve gerekli malzemeler….

Midye Tava İçin Malzemeler

35 tane iç midye

Tepeleme 3 yemek kaşığı un

2 tane yumurta

Tatlı kaşığı karbonat

Şişe soda

Bulamak için;

Yemek kaşığı un

Kızartmak için

5 su bardağı Ayçiçek yağı

Midye Tava Yapılışı

Evde midye tava yapılışa geçmeden önce işin püf noktalarına değinmekte fayda var. Sokaklarda tatmaya alışık olduğunuz midye tavadaki aradığınız lezzeti bulmak istiyorsanız, püf noktalarına dikkat etmeniz gerekmektedir. Midyeleri kızartırken kullanacağınız yağı iyice ısıtmanız ve midyeleri nar gibi kızartmanız önemli bir püf noktadır. Kızartma işleminde mutlaka çubuk kullanın. Çubuk kullandığınız zaman un ve sosu her yere yayılmasını engellersiniz. Midyeleri kızartmak için çubuklara dizerken midyelerin her yerinin nar gibi kızarması için aralarında boşluk bırakın. Bol yağda kızartacağınız için midyeler yerken yağlı gelebilir. Bunu için servis tabağınız kâğıt havlu serip, midyelerin bunu üzerine koyun. Şimdi gelelim tarifin yapılışına

Aldığınız 30 adet midyeleri ayıklayıp güzelce temizleyin

Daha sonrasında temizlediğinizi midyelerin çöp şişlere aralarında boşluk bırakarak dizin

Çırpma kağıdına unu yumurtayı sodayı ve karbonatı ilave edip güzelce çırpın

Başka bir kâsenin içerisine bir su bardağı kadar unu ilave edin

Çubuklara dizdiğinizi midyeleri önce arkalı önlü olacak şekilde una bulayın

Ardından da soda yumurta karbonattan hazırladığınız karşıma bulayın

Bir buçuk su bardağı sıvıyağı kızartma tavasına koyun

Sıvıyağ iyice ısındıktan sonra altın sarısı olacak şekilde arkalı önlü pişirin

Tüm midyeleri bu şekilde kızartarak bir servis tabağınızı üzerine kâğıt havlu koyup midyeleri tabağa koyun

Bol limonlu yeşillikli salata ve mayonez gibi çeşitli soslar ile servis yapabilirsiniz.

Midye Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Midyeni tadı ve lezzeti aslında herkes tarafından merak edilmektedir. Ancak birçok kimse kabuklu canlı olduğundan dolayı herkes yemeye cesaret edememektedir. Bazı kimselerinde yemeğe doyamadığı bu lezzeti mevsiminde tüketirseniz sağlık açısından da yararları bulunuyor. Özellikle insan vücudu için gerekli olan bazı vitamin ve minerallere sahip bir deniz ürünüdür. Yapılan araştırmalarda midyenin içerisinde A ve B vitaminlerini olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda midye içerisine inorganik bileşikler gurubunda yer alan çinko, fosfor, potasyum magnezyum, gibi çeşitli mineraller bulunuyor Çok çeşidi olan midyenin deniz kulağı, tarak midyesi, zebra midyesi ve dev midye gibi farklı tür ve isimlere sahiptir.