Smoothie Bowl, sadece kahvaltıda değil her öğünde rahatlıkla tüketebilir. Yoğurdun, kefirin veya sütün meyvelerle birleşiminden oluşan alt tabanı, üstünde de tamamen sizin hayal gücünüze ve damak tadınıza kalmış süslemelerle hazırlayacağınız leziz bir lezzet şölenidir. Ancak biz yine de bizim beğendiğimiz sizin de denemenizi istediğimiz birbirinden lezzetli 5 Smoothie Bowl tarifini listeledik. Haydi hep birlikte bakalım!
1- Çilekli Bowl
Taban karışımı için malzemeler:
5 adet çilek
4 adet frambuaz
1 yemek kaşığı bal
4 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
Üzerini süslemek için:
1 yemek kaşığı goji berry
8 ince dilimlenmiş muz
1 yemek kaşığı granola
1 tatlı kaşığı chia tohumu
4 adet badem içi
1 yaprak taze nane
Taban karışımı için, blender veya rondoya tüm malzemeleri ekleyip bir iki dakika karıştırdıktan sonra servis kasesine aktarıyoruz. En eğlenceli kısım ise üzerini süsleme aşamasıdır. Ne şekilde nasıl istiyorsan öyle düzenleyebilirsin. Yaratıcılığını konuşturarak senin için önerdiğimiz malzemeleri dilediğince yerleştir. Afiyet olsun!
2-Chia Bowl
Taban karışımı için malzemeler:
Bir büyük muz veya bir buçuk küçük muz
Bir tatlı kaşığı bal
5 yemek kaşığı yoğurt / süzme yoğurt / quark
1 silme yemek kaşığı kakao
Üzeri için:
2 silme yemek kaşığı chia tohumu
2-3 adet parçalanmış ceviz
5-6 adet dilediğin kırmızı orman meyvesi
1 tatlı kaşığı hindistan cevizi rendesi
Taban karışımı için, blender veya rondoya tüm malzemeleri ekleyip bir iki dakika karıştırdıktan sonra servis kasesine aktarıyoruz. En eğlenceli kısım ise üzerini süsleme aşamasıdır. Ne şekilde nasıl istiyorsan öyle düzenleyebilirsin. Yaratıcılığını konuşturarak senin için önerdiğimiz malzemeleri dilediğince yerleştir. Afiyet olsun!
3-Pirinçli Bowl
Pirinçli Bowl Tarifi İçin Malzemeler
1 su bardağı yasemin pirinç
1 tavuk göğsü
1 adet avokado
4 yemek kaşığı haşlanmış bezelye
4 yemek kaşığı mısır
1 adet havuç
Tuz
Karabiber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
½ limon suyu
Yapılışı
1 su bardağı pirinç kaynar tuzlu su da haşlanır.
Tavuk göğsü kuşbaşı şeklinde doğranarak 1 yemek kaşığı zeytinyağında pişirilir.
Kaselere eşit miktarda pirinç bölüştürülür.
Avokado ikiye bölündükten sonra dikine şeklinde dilimlenir.
Havuç rendelenir.
Pirinçlerin üzerine bölge bölge hazırlanan sebzeler koyulur.
1 yemek kaşığı zeytinyağı ve limon suyu gezdirilir.
4-Acai Bowl
Taban karışımı için malzemeler:
1 muz
3-4 tane dilediğin kırmızı orman meyvesi (böğürtlen, yaban mersini, frambuaz)
2 yemek kaşığı acai tozu
Yarım su bardağı yoğurt / bir paket quark / yarım su bardağı Hindistan cevizi ya da badem sütü
Bir tatlı kaşığı bal
Üzerini süslemek için:
1 yemek kaşığı yulaf ezmesi veya chia tohumu
7-8 adet böğürtlen
1 yemek kaşığı hindistan cevizi
15 g badem krokan
5- Fıstık Ezmeli Bowl
Fıstık Ezmeli Bowl Tarifi İçin Malzemeler
1 su bardağı yağsız yoğurt
1 avuç yer fıstığı
1 yemek kaşığı şekersiz reçel
Bir tutam tuz
1 adet muz
Çikolata (isteğe göre)
Yapılışı
Öncelikle yer fıstığını rondodan geçirin.
Yoğurt, şeker, tuz ve yer fıstığını karıştırın.
Muzu ince ince dilimleyin.
Karışımı bir kaseye alın. Üzerini muz, çikolata ve yer fıstığı ile süsleyin.