Smoothie Bowl, sadece kahvaltıda değil her öğünde rahatlıkla tüketebilir. Yoğurdun, kefirin veya sütün meyvelerle birleşiminden oluşan alt tabanı, üstünde de tamamen sizin hayal gücünüze ve damak tadınıza kalmış süslemelerle hazırlayacağınız leziz bir lezzet şölenidir. Ancak biz yine de bizim beğendiğimiz sizin de denemenizi istediğimiz birbirinden lezzetli 5 Smoothie Bowl tarifini listeledik. Haydi hep birlikte bakalım!

1- Çilekli Bowl

Taban karışımı için malzemeler:

5 adet çilek

4 adet frambuaz

1 yemek kaşığı bal

4 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Üzerini süslemek için:

1 yemek kaşığı goji berry

8 ince dilimlenmiş muz

1 yemek kaşığı granola

1 tatlı kaşığı chia tohumu

4 adet badem içi

1 yaprak taze nane

Taban karışımı için, blender veya rondoya tüm malzemeleri ekleyip bir iki dakika karıştırdıktan sonra servis kasesine aktarıyoruz. En eğlenceli kısım ise üzerini süsleme aşamasıdır. Ne şekilde nasıl istiyorsan öyle düzenleyebilirsin. Yaratıcılığını konuşturarak senin için önerdiğimiz malzemeleri dilediğince yerleştir. Afiyet olsun!

2-Chia Bowl

Taban karışımı için malzemeler:

Bir büyük muz veya bir buçuk küçük muz

Bir tatlı kaşığı bal

5 yemek kaşığı yoğurt / süzme yoğurt / quark

1 silme yemek kaşığı kakao

Üzeri için:

2 silme yemek kaşığı chia tohumu

2-3 adet parçalanmış ceviz

5-6 adet dilediğin kırmızı orman meyvesi

1 tatlı kaşığı hindistan cevizi rendesi

Taban karışımı için, blender veya rondoya tüm malzemeleri ekleyip bir iki dakika karıştırdıktan sonra servis kasesine aktarıyoruz. En eğlenceli kısım ise üzerini süsleme aşamasıdır. Ne şekilde nasıl istiyorsan öyle düzenleyebilirsin. Yaratıcılığını konuşturarak senin için önerdiğimiz malzemeleri dilediğince yerleştir. Afiyet olsun!

3-Pirinçli Bowl

Pirinçli Bowl Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı yasemin pirinç

1 tavuk göğsü

1 adet avokado

4 yemek kaşığı haşlanmış bezelye

4 yemek kaşığı mısır

1 adet havuç

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

½ limon suyu

Yapılışı

1 su bardağı pirinç kaynar tuzlu su da haşlanır.

Tavuk göğsü kuşbaşı şeklinde doğranarak 1 yemek kaşığı zeytinyağında pişirilir.

Kaselere eşit miktarda pirinç bölüştürülür.

Avokado ikiye bölündükten sonra dikine şeklinde dilimlenir.

Havuç rendelenir.

Pirinçlerin üzerine bölge bölge hazırlanan sebzeler koyulur.

1 yemek kaşığı zeytinyağı ve limon suyu gezdirilir.

4-Acai Bowl

Taban karışımı için malzemeler:

1 muz

3-4 tane dilediğin kırmızı orman meyvesi (böğürtlen, yaban mersini, frambuaz)

2 yemek kaşığı acai tozu

Yarım su bardağı yoğurt / bir paket quark / yarım su bardağı Hindistan cevizi ya da badem sütü

Bir tatlı kaşığı bal

Üzerini süslemek için:

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi veya chia tohumu

7-8 adet böğürtlen

1 yemek kaşığı hindistan cevizi

15 g badem krokan

5- Fıstık Ezmeli Bowl

Fıstık Ezmeli Bowl Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı yağsız yoğurt

1 avuç yer fıstığı

1 yemek kaşığı şekersiz reçel

Bir tutam tuz

1 adet muz

Çikolata (isteğe göre)

Yapılışı

Öncelikle yer fıstığını rondodan geçirin.

Yoğurt, şeker, tuz ve yer fıstığını karıştırın.

Muzu ince ince dilimleyin.

Karışımı bir kaseye alın. Üzerini muz, çikolata ve yer fıstığı ile süsleyin.