Eurovision’a katılmak için X Factor’de yarışan Linet jüriden geçer not almayı başardı

Eurovision’da İsrail’i temsil etmek için X Factor yarışmasına katılan Türk kökenli Yahudi şarkıcı Linet, programda söylediği şarkılarla jüriden geçer not almayı başardı. İbranice, ‘Güneş’ ve bir dönem halk müziği sanatçımız Burhan Çaçan’ın seslendirdiği ‘Akşam Olmadan’ şarkılarını söyleyen Linet, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Linet Menaşi kimdir?

Türk asıllı İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde doğdu. çocukluğunu İsrail’de geçiren Linet’in annesi, bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe’dir. İlk albümünü 10 yaşında İsrail’de çıkaran Linet, 1993 yılında ‘Ani Ana’ isimli şarkı ile Eurovision’da İsrail elemelerine katıldı. Türkiye’deki ilk albümünü 1995 yılında yapan şarkıcı, Türkçe ve İbranice’nin dışında Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

2003 yılında İsrail’de “Different Woman” adlı bir albüm yayınlayan Linet, aynı zamanda İsrail’de bir şekerci dükkanı açıp, ticaret yapmaya başladı.