Eurovision Hayalleri Bu Yıl da Suya Düştü

Eurovision Yarışması‘na 2022 yılında Türkiye’nin katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. 2013 yılında yarışmadan çekilen Türkiye’nin gelecek yıl da yarışmada yer almayacağı belli oldu.

“Ne olur bilemem”

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yarışma ile ilgili görüşmelere başlandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. “Eurovision’un başına Kuzey Avrupa’dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem” şeklinde açıklama yapmıştı.

Türkiye yarışmaya katılmayacak

Bu yıl yarışmayı İtalya’dan katılan Måneskin isimli grup kazanmıştı. Bu sebepten dolayı seneye gerçekleşecek olan yarışma, İtalya’nın Torino şehrinde gerçekleştirilecek. Finalinin mayıs ayının ikinci haftasında, PalaOlimpico adlı stadyumda gerçekleşecek olan yarışmaya Türkiye katılmayacak.

En son Can Bonomo katılmıştı

2013 yılında Türkiye’nin son kez katıldığı Eurovision Yarışması’nda ülkemizi, Can Bonomo temsil etmişti. Can Bonomo, ‘Love Me Back’ isimli şarkısıyla 112 puan almış ve yarışmadan 7. olarak ayrılmıştı. Sonrasında da Türkiye, adaletsiz puanlama sistemini gerekçe göstererek yarışmadan çekileceğini açıklamıştı.