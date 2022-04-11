HBO’nun popüler dizisi Euphoria’da Nate Jacobs’ı canlandıran Avustralyalı aktör Jacob Elordi hayranları tarafından yakın markaja alındı. Geçen hafta ülkesi Avustralya’ya geri döndükten sonra, ünlü aktörün Melbourne’deki hayranlar tarafından her adımının izi sürülüyor. Yakışıklı oyuncunun fanları ünlü aktörü gördüklerini kanıtlamak için fotoğraflarını veya videocusunu çekmek için birbirleriyle yarışıyor. Tik Tok hesaplarından dünyaca ünlü oyuncuyu gördüklerini anları paylaşan hayranlar sosyal medyada gündem oldu.

Jacob Elordi’yi gören TikTok’taki hayranlardan biri şöyle yazıyor: “Jacob Elordi’yi Camberwell’de bir kafede gördüm. Ondan iki metre uzağa oturdum. Şık gri bir palto giymişti. Televizyondaki gibi uzun boylu ve seksiydi. Onu sadece garsonlardan biri, kendisiyle fotoğraf çekince tanıdım ve sonra fotoğrafını çekmek için koştum” Başka bir hayran ise “Jacob Elordi’yi bu kadar önemsediğimi düşünmüyordum ama onun Melbourne’de olduğunu bilmek beni çok strese soktu. Jacob Elordi Melbourne’de, gidip onu bulmalıyız” diye yazdı.