Drake’in Future the Prince ile birlikte yürütücü yapımcılığını yaptığı dizide, yönetmen koltuğuna ise Augustine Frizzell oturuyor. Variety dergisinin aktardığına göre, ikinci sezon final bölümü 6,6 milyon izleyiciye ulaşan Euphoria’nın 2. sezonu, bölüm başına 16,3 milyon izleyici tarafından izlendi.

Aynı isimli İsrail yapımı diziden uyarlanan Euphoria, 17 yaşındaki Rue’nun hikayesini ve bir grup lise öğrencisinin uyuşturucu, seks, travma ve sosyal medya eşliğinde yaşadıkları aşk ve dostlukları ele alıyor.

Twitter, Emmy ödüllü dizi hakkında yapılan 30 milyondan fazla paylaşımla Euphoria’nın son 10 yılın en çok tweet atılan dizisi olduğunu açıkladı. HBO televizyon ağında yayınlanan dizinin, ikinci sezon finali 27 Şubat’ta yayınlanmıştı. Dizinin 3. sezonunda olacağı ise geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyuruldu.