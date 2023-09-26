Herkese selamlar! Ben geldim! Melduş yine karşınızda! Bugün nasılsınız bakalım sevgili güzel insanlar😊 Ben sizlerle harika bir konu eşliğinde buluşmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum. Evet ben kahvemi aldım sıra sizde. Şimdi sizler de çaylarınızı kahvelerinizi hazırlayın ve tatlı yudumlarınızı alırken bir yandan keyifli sohbetimiz gerçekleşsin.

Bu zamana kadarki tüm buluşmalarımızın bir kısmında sürekli iletişime ve etkili iletişim konularında sohbetlerimizi gerçekleştirdik. Benim için çok önemli olan ve bir başka konu ise sık sık karşımıza çıkan “etkili bir konuşmacı nasıl oluruz?” konusu. Yapılan araştırmalara göre hemen hemen herkes, girdiği ortamda fark edilmek ve kendisini dinletmek istiyor. Yaptığı konuşmaların etkililiğinin artmasının özgüvenle alakası olduğu saptanmış ve kişi kendisini hitap ettiği kitleye karşı ne kadar dinletebiliyorsa o kadar özgüven oranında yükselme yaşadığı ortaya çıkmış.

Peki etkili bir konuşmacı olmak için gereken unsurlar nelerdir? Hadi bakalım hazırsak başlayalım anlatmaya 😉

İlk ve en önemli unsur çok iyi bir dinleyici olmak!!! Hatta kilit nokta diyebiliriz! Nerede, ne zaman, nasıl susmanız gerektiğini biliyorsanız eğer tebrikler ilk başarılı adımı attınız. Hep söylediğim bir söylem vardır; “cevap vermek için değil, anlamak için dinleyin”. İyi bir dinleyici olmak sizi başarılı bir algı uzmanı yapar 😉

Hatta kilit nokta diyebiliriz! Nerede, ne zaman, nasıl susmanız gerektiğini biliyorsanız eğer tebrikler ilk başarılı adımı attınız. Hep söylediğim bir söylem vardır; İyi bir dinleyici olmak sizi başarılı bir algı uzmanı yapar 😉 İyi bir gözlemci olmak!!! Eğer başarılı bir konuşmacı olmak istiyorsanız, gözlem yeteneğiniz de aynı oranda başarılı olmalı. İyi tanıdığınız bir toplulukta ya da kişilerle girdiğiniz diyalektikler her zaman daha başarılı olur 😉

Eğer başarılı bir konuşmacı olmak istiyorsanız, gözlem yeteneğiniz de aynı oranda başarılı olmalı. İyi tanıdığınız bir toplulukta ya da kişilerle girdiğiniz diyalektikler her zaman daha başarılı olur 😉 İyi bir kelime haznesine sahip olmak!!! Hangi ortamda olursanız olun, iyi bir konuşmacı olmanın yolu kelime dağarcığınızın kuvvetli olmasından geçer. Böylelikle anlatmak istediğiniz konuyu aynı kelimeleri tekrar ederek anlatmamış olursunuz.

Hangi ortamda olursanız olun, iyi bir konuşmacı olmanın yolu kelime dağarcığınızın kuvvetli olmasından geçer. Böylelikle anlatmak istediğiniz konuyu aynı kelimeleri tekrar ederek anlatmamış olursunuz. Çok okumak!!! Kelime dağarcığının artması eşittir çok okumak ve çok araştırma yapmak anlamını taşır. Ne kadar çok yeni kaynak tanır ve aynı oranda araştırmalar yaparsanız konuştuğunuz konu sayısı gelişir ve girdiğiniz ortamda entelektüel sermayenizin gelişmişliği ile dikkat çeker, hayran bakışları üzerinizde toplarsınız 😉

Kelime dağarcığının artması eşittir çok okumak ve çok araştırma yapmak anlamını taşır. Ne kadar çok yeni kaynak tanır ve aynı oranda araştırmalar yaparsanız konuştuğunuz konu sayısı gelişir ve girdiğiniz ortamda entelektüel sermayenizin gelişmişliği ile dikkat çeker, hayran bakışları üzerinizde toplarsınız 😉 Kısa, net, öz cümleler kurmak!!! Hem anlaşılır hem de etkili konuşmanın anahtarı uzun ve gereksiz konuşma yapmaktan kaçınmaktır. Böylelikle hem sıkıcı olmaktan hem karşı tarafta sizden uzaklaşma etkisi yaratmaktan kurtulur, etkili ve merak edilen duruşunuzu korumuş olursunuz. İnsanların sizi daha çok dinlemek istemesine ve merak etmesine izin vermelisiniz!!!

Evet güzel insanlar. Ben Melda Özen. Bugün sizlerle etkili bir konuşmacı nasıl olunur konusu hakkında sohbet gerçekleştirmek istedim. Takdir edersiniz ki çok geniş bir konu. Bu hafta küçük bir giriş yaptık. Haftaya devamında görüşmek üzere 😉😊