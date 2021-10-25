Etik Hacker: CEH Sertifikası Nedir?

CEH Sertifikası Nedir? Sertifikalı Etik Hacker anlamına gelir ve mevcut tüm EC-Council sertifikaları arasında tartışmasız en iyi bilinenidir. Sertifika, sahibinin bilgisayar sistemlerindeki zayıflıkları ve güvenlik açıklarını nasıl arayacağını anladığını ve kötü niyetli bir bilgisayar korsanı tarafından kullanılan araçlarda yetkin olduğunu belirtmek için tasarlanmıştır.

Saldırgan bilgisayar korsanlarının araçlarını ve yöntemlerini etkisiz kılmak için gereken bilgiye sahip siber güvenlik uzmanlarını kullanmak, herhangi bir güvenlik ekibi için son derece değerlidir. Sistemlerine karşı kullanılması muhtemel saldırı stratejileri hakkında samimi bilgi, yeterli bir savunma oluşturmak için kritik öneme sahiptir. Güvenlik sektörü; CEH sertifikasını net bir şekilde destekleyerek ve kabul ederek, bu becerilere sahip bireyleri tanımak için güvenilir bir yola sahip olma ihtiyacı olduğunun sinyallerini vermiştir.

CEH sertifikasına sahip olmak, sahibinin diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki rollerde çalışmak için de gereken temel becerileri edindiğini gösterir:

Güvenlik Analisti

Bilgisayar Adli Tıp Analisti

Güvenlik Uzmanı

Güvenlik Mühendisi

Güvenlik Kodu Denetçisi

Kötü Amaçlı Yazılım Analisti

Güvenlik Danışmanı

CEH’in endüstri tarafından kabulü; etik hack’in sadece yararlı bir yetenek değil, aynı zamanda saygın bir meslek olduğu fikrini güçlendirdi. Kabul, bir zamanlar yalnızca kötü niyetli aktörler tarafından takip edilen bilgisayar ve ağ becerilerinin alt kümesine meşruiyet sağlamıştır.

CEH Sınav Şartları Nelerdir?

CEH sertifikasyon başvuruları üç kategoriden birini karşılayacak şekilde değerlendirilir. Bir adayın sınava girebilmesi için aşağıdaki kriterlerden birini karşılaması gerekir:

Adayın 18 yaşının altında olduğunu varsayalım. Bu durumda aday; ebeveyninden veya yasal vasisinden yazılı onay ve ulusal olarak akredite edilmiş yükseköğretim kurumlarından destekleyici bir mektup sağlamadıkça, resmi bir eğitim kursuna katılmaya veya sertifika sınavına girmeye uygun değildir.

CEH sertifika gereklilikleri, diğer birçok popüler siber güvenlik profesyonel sertifikalarından daha az katı şartlar içerir. Bu nedenle CEH, genellikle giriş seviyesi bir sertifika olarak kabul edilir. Ancak şüphesiz saldırgan özelliklere sahip iş arayan herkes için sahip olması gereken bir sertifikadır.

CEH Maaş Bilgileri

CEH sertifikası; birçok kuruluş türünde çok çeşitli güvenlik rolleri için geçerli olduğundan, ortalama maaş da değişecektir. Bu nedenle miktar vermek yanlış olur. Bu sertifikayı almak, adaya daha yüksek maaşlı pozisyonlara yükselme hakkı verecek veya mevcut görevlerinde ek ücret alma hakkı verecektir.

Bugün piyasada deneyimli siber güvenlik uzmanlarına olan yüksek taleple birlikte, bir CEH almak; giriş ve orta seviye pozisyonlar için kapılar açacaktır. Bir güvenlik uzmanının kariyeri geliştikçe, dikkate alınması gereken ek profesyonel sertifikalar vardır. Bu sertifikalar maaşınıza etki edecektir.

CEH Sertifikası Almanın Maliyeti Nedir?

Herhangi bir profesyonel sertifikanın toplam maliyeti, adayın sürece getirdiği deneyim düzeyine ve önceki eğitime bağlı olarak değişecektir. Başvuru ücreti, sınav ücreti ve eğitim kursu maliyetlerine ek olarak; bağımsız çalışma materyallerinin satın alınması muhtemeldir ve sertifikasyonun sürdürülmesinin maliyeti dikkate alınacaktır.

Tüm sınav adayları için 100 ABD doları iade edilmeyen başvuru ücreti vardır. Başvuru onay süreci, AB Konseyi’nin gerekli tüm bilgileri almasından sonra tipik olarak beş ila on iş günü sürer. Başvuru onaylandıktan sonra adayın EC-Council Çevrimiçi Mağazasından veya yetkili bir eğitim ortağından bir sınav kuponu satın alması gerekir. EC-Council, yetkili ortakları için bir minimum sınav kuponu fiyatı belirlemez. Ancak, EC-Council Store’dan alınan bir kuponun maliyeti 1,199,00 ABD dolarıdır.

Son olarak, EC-Council veya bir eğitim ortağından eğitim ayarlanmalıdır. Genellikle sınav kuponunun maliyeti CEH kursunun fiyatına dahildir. Adayın yeterlilik faktörü olarak iş deneyimini kullanarak sınava başvurduğunu ve resmi bir EC-Council eğitim kursu almamayı seçtiğini varsayalım. Bu durumda, onaylandıktan sonra sınavlarını hemen planlayabilirler.

EC-Council CEH eğitim kursu, hem savunma hem de saldırı metodolojilerini ve stratejilerini kapsar. Adaylar kontrolleri ve karşı önlemleri öğrenirken, aynı zamanda bu savunmaları nasıl atla

yacakları ve yenecekleri de öğretilir. Temel CEH çevrimiçi eğitmen liderliğindeki eğitim kursu paketi 1.899,00 ABD dolarıdır. Eğitim modüllerine, eğitim yazılımına, iLabs’a ve bir sınav kuponuna bir yıllık erişim içerir.