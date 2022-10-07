Son olarak Kubilay Aka ile başrolünü paylaştığı ‘Cam Tavanlar’ dizisiyle ekranlara gelen Bensu Soral, Instagram hesabından paylaştığı estetikli pozlarıyla adından söz ettirdi. Çenesine ve dudaklarına estetik yaptırdığı iddia edilen Soral’in, incelmiş yanakları, uzamış çenesi ve dolgun dudakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

31 yaşındaki güzel oyuncu, paylaşımına “Ay tanıyamadım”, “Ne gerek vardı?”, “Estetikle kendini mahvedenlerde bugün”, “Eskiden kusursuz bir güzelliği vardı”, İnsan kendine bunu niye yapar ki?”, “Doğal hali çok daha güzeldi” gibi yorumlar geldikten sonra fotoğraflarını kaldırdı.