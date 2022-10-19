Ünlü şarkıcı Tuğba Özay, önceki gün bir güzellik merkezinin açılış etkinliğine katıldığı. Davette şarkılar söyleyip dans eden Özay, açılış kurdelesini kesti. Sahnede “Kadına şiddete hayır” diye bağıran 44 yaşındaki şarkıcı, tüm dünyada gündem olan ‘kadın özgürlüğü’ için saçlarını da kesti.

Etkinlik sırasında kadın hayranlarının sorularını da yanıtlayan Tuğba Özay, kırklı yaşlarında olmasına rağmen hala güzel olduğunu söyleyerek, genç kalmanın sırrını soranlara “Hiçbir yerimde en ufak estetik yok. Tamamen Allah vergisi, genlerimle ilgili. Güzelliğimin sırrı zeytinyağı ve soda. Zeytinyağını yüzüme saçlarıma sürerim, yüzümü soda ile yıkarım, uykuma da çok dikkat ederim. Gece hayatının içinde olmama rağmen de içkim ve sigaram yoktur. Hepsi budur” şeklinde cevap verdi.

Önümüzdeki aylarda kendi ürettiği zeytinlerden elde ettiği zeytinyağını ismini taşıyan bir markayla piyasaya sunacağını ifade eden Özay, yakında sinema filmi, dizi ve pek çok farklı projelerle adından sık sık bahsettireceğini duyurdu.