Güzellik yarışması Miss Turkey 2014’te ikinci seçilen, şimdilerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz ay katıldığı bir lansmanda yüzündeki değişimle dikkat çekmişti.

Gözlerindeki ve çenesindeki farklılıkla gündem olan Deniz’e; “Estetik facialarında bugün”, “Çene bağımsızlığını ilan etmiş,”, “Sorsan estetik yok”, “Ne yapmış kendine böyle?” ve “Su gibi bir kızdı, yazık etmiş” şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlardan rahatsız olan 28 yaşındaki ünlü isim, eleştirilere Instagram hesabından makyajsız bir pozunu yayınlayarak cevap vermişti. Deniz’in “Vallahi bezdim” notunu düştüğü pozunu beğenenler arasında Pınar Altuğ, Mine Tugay ve Danla Bilic gibi ünlü isimler de yer almıştı. Son olarak 28 yaşındaki ünlü ismin, anlaşma yaptığı mücevher bir markasıyla olan sözleşmesi geçirdiği estetik operasyonu yüzünden iptal edildi.