Estetik Cerrahi Zirvesi

Modern çağın olmazsa olmazlarından olan estetik cerrahi uygulamaları hızla gelişen teknolojiyle birlikte sürekli yenilenerek karşımıza çıkıyor. Fairmont Hotel Quasar’da gerçekleşen Aestheticistanbul 2021, 12 ülkeden gelen uzmanlarla Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanlarında yaşanan son gelişmeleri gözler önüne serdi. Üç gün süren sempozyum dünyanın dört bir yanından gerçekleşen canlı yayınlarla farklı operasyonlar izletilerek hibrid olarak gerçekleşti.

Yüzden fazla katılımcının bir araya geldiği sempozyum canlı yayın desteği sayesinde yalnızca İstanbul’da sınırlı kalmayarak dünyanın dört bir yanındaki katılımcılara ulaştırıldı. Yüz gençleştirmeden rinoplastiye, vücut şekillendirmeden gözkapağı estetiğine kadar birçok uygulamanın konu edildiği sempozyumda 18 cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Sempozyumun Onursal Başkanlığını ünlü Prof.Dr. Foad Nahai, uluslararası fakülte başkanlığını Dr. Aris Sterodimas, yerel başkanlığında ise Prof. Dr. Cenk Şen üstlendi.