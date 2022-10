Günümüz insanlarının artık yolculuk yaparken düşündüğü tek kriter zaman kavramı. Hangi araçla daha hızlı gidebilirim sorusu. Peki bu düşünceyle yaptığımız yolculuklarda bazen neleri kaybettiğimizi düşünüyor musunuz? İşte bu konuda biz size, tam olarak neler kaybettiğinizi anlayacağınız, zamanınızdan çalmış olsa da göreceğiniz manzaralar karşısında büyüleneceğiniz tren turları listemizi hazırladık.

Birbirinden konforlu ve lüks trenler içerisinde hem rahat bir yolculuk yapacağınız hem de karşılaştığınız manzaralar eşliğinde huzurla dolacağınız tren turları..

Belmond Hiram Bingham, Peru

İlk olarak 2003 yılında faaliyet vermeye başlayan tren, adını Amerikalı kaşif Hiram Bingham’dan alıyor. İç tasarımıyla sizlere nostaljik bir yolculuk yaşama deneyimi sunan Belmond Hiram Bingham, Cusco’dan hareket edip Machu Picchu’ya gidiyor. 1920’lerin tarzını yansıtan trende ağırlıklı olarak ahşap ve pirinç kullanılmış. Bu lüks seyahatte, size Peru mutfağının leziz yemekleri ve doğanın içine kapılacağınız manzaralar eşlik ediyor.

Glacier Express, İsviçre

4478 metre yüksekliğindeki Matterhorn’un nefes kesen manzarasına sahip Zertmatt’tan başlayan belki de dünyanın en yavaş treni Glacier Express, saatte 45 hatta bazen 35 kilometre hız yaparak tablo güzelliğindeki bu eşsiz manzaraların keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Tren, yaklaşık 8.5 saat süren yolculukta 291 köprü ve 91 tünelden geçerek hayatınızda görebileceğiniz en büyüleyici manzaraları size sunuyor. Zertmatt’tan kalkan Glacier Express, İsviçre’nin en özel tatil beldelerinden olan St. Morizts’e kadar gidiyor. Vagonlarda bulunan oldukça geniş pencelerle size panoramik manzara sağlayan bu turda size, bölgeye özgü tatlar ve şaraplar eşlik edecek.

Flåm Demiryolu, Norveç

Norveç’in büyüleyici dağlık manzaralarını görmenizi sağlayacak olan Flåm Demiryolu, Lonely Planet tarafından dünyanın en iyi tren yolculuğu olarak nitelendiriliyor. Aurlandsfjord’un ucunda yer alan Flåm kasabasından kalkan bu tren, şirin köyler ve muhteşem şelaleler eşliğinde 20 tünelden geçiyor. Yolculuğunuz Kjosfossen Şelalesi’ne ulaştığında, içinizi huzurla dolduracak şelalenin fotoğraflarını çekmeniz için tren size 5 dakikalık bir mola sunuyor. Eşsiz manzaraların tadını çıkartmanız için geniş camlara ve rahat koltuklara sahip bu tren, yalnızca ekonomi sınıfı bilet hizmeti sağlıyor.

Alaska Railroad-Denali Star Train, Alaska

Anchorage’den kalkıp 356 mil yol katederek Fairbanks’a ulaşan Denali Star treni, adını Kuzey Amerika’nın en yüksek dağı Denali’den alıyor. Yaklaşık 12 saat süren bu muazzam manzaralara eşlik edeceğiniz yolculukta, Chugach Dağları ve Knik Nehri’ni görme şansını yakalayacaksınız. Yolculuk sırasında Alaska Sıradağları’nın güzelliğiyle büyüleyen ve sonrası Nenana Nehri’nin kıvrımlı suyuna kapılarak Healy Kanyonu boyunca ilerleyen tren, size unutamayacağınız güzellikte bir manzara fırsatı sunuyor.

Rovos Rail–The Pride of Africa, Güney Afrika

3 günden 15 güne kadar tatil olanağı sunan Rovos Demiryolu’nun The Pride of Africa trenleri, dünyanın en lüks trenleri arasında yer alıyor. The Pride of Africa, size çeşitli turlar sunarak Güney Afrika’nın eşsiz manzalarının olduğu yolculuklara çıkarıyor. Bu turlar arasından en ünlüsü, Cape Town’dan Tanzanya’ya yılda sadece bir kez gerçekleştirilen ve tam 14 gün süren safari yolculuğu. 1920’lerden ilham alınarak dekore edilmiş iç dizaynı size oldukça zevkli ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor. Bu trenlerle, Güney Afrika’nın uçsuz bucaksız ovaları, yemyeşil ormanları ve yaban hayatını büyülenerek izleyeceğiniz keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz.

Centovalli Railway, İtalya–İsviçre

Deniz seviyesinden 204 metre yüksekte bulunan İtalya’daki Domodossola’dan İsviçre’deki Locarno’ya varan Centovalli Railway tren turu 2 saat sürüyor. Yolculuk sırasında Centovalli adlı muhteşem vadiden geçen tren, sizlere unutulmaz bir manzara sunuyor. 2 tür ren hizmeti veren bu turda, Centovalli Express daha standart özellikler sunarken Treno Panoramica Vigezzo Vision adlı tren ise en çekici olanı. Tabiki iki tren yolculuğunda da size, eşsiz güzelliklere sahip manzaralar eşlik ediyor.

