Yapımını Tims&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ile Lokman Maral tarafından kaleme alınan Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Eşref Rüya dizisi televizyon dünyasının en önemli uluslararası içerik fuarı MIPCOM’daki yerini aldı.

Dizinin başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in Fransa’daki fuara katılımı tüm dikkatleri ikili üzerinde topladı. Yayınlandığı ilk günden itibaren dünyanın pek çok ülkesinde yoğun ilgi gören Eşref Rüya’nın yıldızları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, birlikte ilk özel çekimlerini Cannes’ın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirdi.

Dizinin global dağıtımını üstlenen Inter Medya’nın gerçekleştirdiği organizasyon vesilesiyle ilk defa Cannes’a gelen Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, şehre vardıkları an itibariyle tüm dikkatleri üzerlerinde topladı. Eşref Rüya’nın yıldız iki ismi, dizi ile özdeşleşen Cadillac arabalarıyla Cannes sokaklarında turladı ve özel bir çekim gerçekleştirdi.

Fuar boyunca yoğun ilgiyle karşılaştılar

Dizide Eşref’in kullandığı ve ‘Fıstık’ adını verdiği klasik Cadillac’ın birebir benzeri uzun süren bir arayışın ardından Fransa’nın küçük bir kasabasında bulunarak özel olarak Cannes’a getirildi ve titizlikle restore edilerek Eşref’in “Fıstık”ına dönüştürüldü. Cannes’ın ikonik bulvarı La Croisette’te gün boyunca dolaşan ‘Fıstık’, daha sonra fuar süresince sergilenmek üzere Cannes’ın simge otellerinden Majestic Hotel önünde yerini aldı.

Özel çekimlerin ardından Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in, fuar alanı Palais des Festivals’e girişi de büyük yankı uyandırdı. İkilinin alana giriş anları dev ekranlardan canlı olarak yansıtılırken oyuncular fuar boyunca da yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Dizinin uluslararası satış temsilcisi Inter Medya, uluslararası televizyon yöneticileri ve basının da aralarında bulunduğu seçkin konukların katılımıyla, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir onuruna özel bir kokteyl resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. Eşref’ ve ‘Nisan’ Cannes’da iz bırakan bir güne imza attı ve hayranlarının gönüllerinde bir kez daha taht kurdu.