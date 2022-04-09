Muğla’nın Bodrum ilçesinde Ciciş Kardeşler olarak bilinen Esra Ersoy’un (40), 13 yaşındaki D.S.B.’ye cinsel istismarda bulunup konut dokunulmazlığını ihlal ettiği iddiasıyla yargılandığı ve 10 yıl 1 ay hapis cezası aldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne konulan Ersoy’un, ’D.S.B. 18 yaşından büyük gösteriyordu’ ifadesiyle ilgili Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen raporda, D.S.B.’nin kemik yaşının 14 olarak tespit edildiği belirtildi. Kararda, yaşı küçük olan D.S.B. ve ailesinin sanık Ersoy’a suç atmasını gerektirecek bir nedenin bulunmadığı da vurgulandı.