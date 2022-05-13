40 yaşına basan Esra Erol adına, ünlü sunucunun fan kulübü tarafından Bangladeş’te su kuyusu yaptırıldı. Hayranlarının sussuz toprağa su kuyusu açarak yapmış olduğu bu büyük iyilik karşısında oldukça mutlu olan Esra Erol, su kuyusunun videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Esra Erol mutluluktan ağladı!

İnsan yaşamının kaynağı olan ve birçok Afrikalı insanın hayatını derinden etkileyecek hediye karşısında Esra Erol, “Bangladeş’te açılan su kuyusu beni mutluluktan ağlattı. Susuz topraklara su kuyusu açarak, Afrika’da da “nefes aldıkça umudun hep olduğunu” gösterdikleri, oradaki insanlara da “yalnız değilsiniz” mesajını götürdükleri için hepsine tek tek teşekkür ederim.” sözüyle dünyada iyiliğin her zaman var olacağı ve umudun hep var olduğu sosyal mesajını da Instagram hesabında paylaşmadan geçmemiştir.