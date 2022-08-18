Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Esra Erol, sunuculuk yaptığı programı ile adından sıkça söz ettirmeyi başarmakta. Şimdilerde de sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla gündeme gelmektedir. Erol, en son eşiyle beraber çektirdikleri romantik kareyi paylaştı.

Esra Erol, eşi Ali Özbir ile sarılarak verdiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Erol, paylaşımının altına açıklama olarak kalp emojisi koydu. Çiftin, aşk dolu fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni geldi.

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