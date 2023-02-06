Sabaha karşı gerçekleşen 7.7’lik Kahramanmaraş depremi sonrası paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Gün içinde panik ortamı yaratılmaması için uyarıda bulunan Esra Erol, yeni bir paylaşımda bulundu.

‘Esra Erol’da‘ programıyla izleyici karşısına çıkan gündüz kuşağının sevilen ismi Esra Erol, Kahramanmaraş depremi sonrası programını durdurma kararı aldı. Sosyal medya hesabından bugün programını yapamayacağını belirten ünlü sunucu, “Hepimizin aklı ve kalbi deprem bölgesinde.” diye belirtti.

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