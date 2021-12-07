Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Star TV’nin yeni dizisi ‘Kaderimin Oyunu’nda canlandırdığı Zahide karakteriyle yeniden ekranlara döndü. Uzun bir aranın ardından izleyicisiyle buluşan Dermancıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Yayınladığı her video ile adından söz ettiren ünlü oyuncu, doğum gününü eğlenceli bir video ile kutladı. Dermancıoğlu, müzik eşliğinde dans ettiği videoyu “53 yaşıma basmış bulunuyorum… Ne güzel yaşadım bu yaşıma kadar ama en güzeli son 18 yılım…” notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Takipçilerinden binlerce beğeni alan videoya, Devin Özgür Çınar, Taylan Kümeli, Emre Altuğ, Seda Sayan ve Belçim Bilgin gibi birçok ünlü isim de yorum yazdı.