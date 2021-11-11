Esra Dermancıoğlu’ndan yeni paylaşım: Bu güzeli biz yaptık

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Esra Dermancıoğlu, son gönderisinde ise eski eşiyle çekilmiş olan fotoğrafı paylaşıp kızları için atıfta bulundu: “Bu güzeli biz yaptık”

“Fatmagül’ün suçu ne?” dizisinde ‘Mukaddes’ karakteriyle üne kavuşan Dermancıoğlu, sosyal medyada oldukça ilginç paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Armağan Çağlayan’ın Youtube’deki programına konuk olan ünlü oyuncu eski eşiyle neden ayrıldıklarını şöyle açıklamıştı: “Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. ‘Sen beni aldatıyor musun?’ dedim. ‘Evet’ dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış…”

İşte Esra Dermancıoğlu’nun eski eşi ve 18 yaşındaki genç kızı…