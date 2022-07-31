Fatmagül’ün Suçu Ne?, Bir Zamanlar Çukurova, Ayla gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncu Esra Dermancıoğlu yine ilginç açıklamalarda bulundu.

Habertürk’ten Volkan Özdemir’in haberine göre; Esra Dermancıoğlu bir erkek arkadaşı ile birlikte Arnavutköy’de görüntülendi. Dermancıoğlu, gazetecilerin, “Otele çok para veriyorum. Bazen İstanbul’da otellerde kalıyorum’ demiştiniz. Hâlâ otelde kalmaya devam ediyor musunuz?” sorusuna yanıt verdi.

Dermancıoğlu, “Artık kalmıyorum. Çünkü tüm mal varlığım bitti” şeklinde konuştu.

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