Esra Dermancıoğlu isyan etti: Bu şekilde devam etmek istemiyorum

ATV ekranlarının sevilen dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde ‘Behice’ rolüyle tanıdığımız ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medyadan isyan etti.

Başarılı oyuncu kendisine gelen “kilo almışsın”, “zayıflaman gerekiyor” gibi yorumlara sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla cevap verdi. Göbeğini açarak verdiği pozu Instagram hesabında paylaşan Dermancıoğlu, fotoğrafa şu notu düştü:

“Tatloşlar ya ben zayıflamasam noolur? Ayıp etmiş olmazsam bu şekilde devam etmek istiyorum… Olmamı?? #cezanne ressam olur kendisi bilmeyenlere 🙂 belki ben o dönemin kadınıyım!!! Zayıflamıcam ya! Net! Çokta bebeğim pardon da :)) Makarna suyu koyun hadi.”