Son dönemlerde güzelliğiyle dikkat çeken Esra Bilgiç, bir dergiye verdiği röportajda evlilikle ilgili “Birbiriyle iyi anlaşan, birbirini anlayan, birbirini seven, birbirine saygı duyan, hayat görüşlerinin ve hayal ettikleri hayatın benzer olduğu iki insanın hayat yolunda el ele yürüme arzusu taşıması” cümlelerini kullandı. Söze kendisinden bahsederek devam eden Bilgiç, “İyi bir dinleyiciyimdir. Mesafeliyim. Saygılıyım. Temkinliyim. Tecrübelerimi seçebileceğime inanırım. Şüphe duyarım ve tereddüt ederim. Aklımı saf dışı bırakarak karar vermem. İkna kabiliyetim yüksektir. Hayatıma dair her şeye karşı özenliyim. Pratik ve hızlıyımdır” dedi.

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