‘Diriliş: Ertuğrul‘ dizisinde Halime Sultan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Bilgiç, dünyanın birçok ülkesinde hayran kitlesi elde etmişti. Pakistan’da da büyük bir ilgiyle takip edilen güzel oyuncu, bu ülkede aldığı 12 milyon dolarlık reklam ücretiyle çok konuşulmuştu.

Son olarak Instagram hesabından sırt dekoltesini gösteren tül bir elbisesiyle paylaşım yapan güzel oyuncu Esra Bilgiç güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncu Bilgiç’in paylaştığı fotoğrafın altına hayranları, “Hem iddialı hem güzel” şeklinde yorumda bulundular.

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