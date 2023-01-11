Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Bursa Bülbülü‘ filminin Sarıyer’de yapılmış olan gösteriminde; Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Gülse Birsel, Cem Davran, Ertuğrul Özkök, Suzan Kardeş, Bedri Baykam, Sevcan Orhan, Alper Saldıran, Cezmi Baskın, Ahmet Selçuk İlkan, Betül Demir, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Mustafa Topaloğlu, Aslıhan Malbora, Kaan Sekban, Esra Bilgiç, Gonca Vuslateri, Ege, Metin Uca, Coşkun Sabah, Sedef İybar, Emel Mütfüoğlu ve Arif Pişkin gibi çok sayıda ünlü isim yer aldı.

“BKM benim yuvam”

Gala öncesi gazetecilerin yönlendirdiği soruları yanıtlayan Esra Bilgiç, “Çok güzel bir akşam için buradayız. Filmi izleyeceğiz, heyecanlıyım. Fragman çok güzeldi, muhteşem bir film olduğu ortada. Ata Demirer’i zaten çok seviyorum. Onunla büyüyen gençleriz. BKM zaten benim yuvam. Kariyer basamaklarını burada attım. Onun için bugün de filme destek olmak buradayım” açıklamasında bulundu.

Aksiyon filmlerinde rol almak istediğini de belirten güzel oyuncu, “Kadın kahramanı oynamak çok istiyorum. Şimdilik bir sinema teklifi yok ama dijitalde de böyle bir projede olmak isterim” sözlerini ifade etti.

“Hukuk Fakültesinin çocukluğumdan beri hayalini kuruyorum”

Oyunculuğunun yanında ayrıca Hukuk Fakültesi öğrencisi de olan Esra Bilgiç, “Sınavlarım devam ediyor. O benim idealim. Bazı şeyler paradan çok daha önemli. Yargı mensubu olmak, avukat olmak, hakim olmak, savcı olmak bunlar çok önemli. Bunlar büyük bir ideal. Ben bunların çocukluğumdan beri hayalini kuruyorum” açıklamasında bulundu.

“Aşka her zaman açığım”

Futbolcu Gökhan Töre ile 2019 yılında birlikteliğini sonlandıran Bilgiç, aşk hayatıyla ilgili de konuştu: “Hayatımda kimse yok. Böyle çok iyiyim. Çok yoğun çalışıyorum. Aşka her zaman açığım. Bir gün bizim de karşımıza birileri çıkacak.”

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