Çağatay Ulusoy geçen yıl tv8’de ekrana gelecek olan OGM Pictures imzalı Süslü Korkuluk dizisi için anlaşmıştı fakat kanalda tanıtımı verilmesine rağmen dizide sorun çıkmış ve yapımcı ile Acun Ilıcalı’nın yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle dizi tv8’nin yayın planından çıkarılmıştı.

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği ve OGM yazı grubunun kaleme aldığı Süslü Korkuluk dizisini, Onur Güvenatam birçok kanal ve dijital platforma götürdükten sonra sonunda Netflix’le anlaşmıştı.

Esra Bilgiç Sürprizi!

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; bu yıl yayınlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisi için, Netflix’le yapılan sözleşmenin ardından hangi oyuncularla yola devam edileceği merak konusu oldu. Bu sırada dizi için dizisi final yapan güzel oyuncu Esra Bilgiç’e teklif götürüldüğü öğrenildi.