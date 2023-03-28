Doğal güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Özge Özpirinçci, 47 yaşındaki manken Esra Balamir’in hedefi oldu. TV 8’de yayınlanan ‘Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’ programına konuk olan Balamir, ünlü oyuncu için “Özge’yi görünce üzülüyorum. Doğal olacağım diye artık sınırı zorladı. Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı kızcağız. Alıp saçını boyayasım geliyor vallahi görünce” ifadelerini kullandı

Program sunucularının, “Saçındaki beyaz mı sorun” demesi üzerine, Balamir, “Sadece o da değil. Üstü, başı tarzı…” dedi.