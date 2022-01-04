ATV’nin sevilen dizisi 7. sezonunda ani bir kararla biten ve başlaması heyecanla beklenen ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisiyle ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Dizi için dijital platformlarla görüşülmeye başlandığı söylendi.

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin seyircinin geri dönmesi için büyük baskı yaptığı projeden sevindiren bir haber geldi. Projenin yazarları Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener seyirci baskısı ve gelen cazip tekliflere dayanamayarak 7. sezon için görüşmelere başladı.

Dijitalden teklifler alan ikili, Blutv ile sıkı bir görüşme halinde.