Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti. Oktay Kaynarca’dan veda mesajı

Ekranların soluksuz izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, beklenen yeni bölümünü geçtiğimiz salı günü yayınlamamıştı. Tanıtım reklamları yapmasına rağmen yayına girmeyen dizinin sevenleri, yaşanan bu olaya sosyal medyadan tepkilerini göstermişti. Daha sonra ATV’nin kanal yönetimi ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yapımcıları arasında anlaşmazlıklar olduğu iddia edilmişti.

Merak edilen yanıt Oktay Kaynarca’dan geldi

Dizinin başrolü Oktay Kaynarca, EDHO hayranlarına kötü haberi sosyal medya hesabından verdi. Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek sevenleriyle vedalaştı.