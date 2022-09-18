Sosyal medya platformlarıyla ilgili ilginç olan şey, belirlenen trendlere kaçınılmaz olarak neredeyse herkesin yakalanması. Sosyal medyanın son zamanlarda popülerleşen trend başlığı thrifting; ikinci el mağazasından veya bit pazarından, zarar görmeden kullanılmış ürünleri indirimli fiyatlarla bulabileceğiniz mekanlara alışverişe gitmek anlamına geliyor. Aslında ikinci el kıyafet alışverişine Sex and the City dizisinin moda ikonu Carrie Bradshaw’ın, Manolo Blahnik ayakkabılarıyla uyumlu siyah vintage bir elbise için Manhattan’daki ikinci el dükkanlarda dolaştığının gösterilmesinden aşinayız. Ancak son birkaç yılda ikinci el alışveriş, mobil uygulamaların ortaya çıkması ile yeni bir boyut kazanıyor.

Oyun gibi eğlenceli

Bugün thrifting ana bir akım haline gelirken, sosyal medya kullanıcıları TikTok ve Instagram hesaplarında ikinci el mağazalardan buldukları orijinal parçalar ile yaptıkları kombinler ile like topluyor. Z kuşağı, moda endüstrisinin çevre üzerindeki etkisine bilinçli bir biçimde yaklaşarak ikinci el alışverişi hızlı moda akımına karşı profillendiriyor. İkinci el trendinin bir diğer cazibeli yanı ise kimsede olmayan eşsiz parçalar elde etmek. Özellikle kadınlar bu durumu bir oyun gibi eğlenceli buluyor. Ve buldukları eşsiz parçalar ile kendilerine özgü stillerini sergiliyor. Thrifting parçaları, değerli kılan şey ise kıyafetin üretilişi üzerinden geçen süre. Bulunan ürünler ne kadar eski ise kendi orijinal stilinizi yaratmak o kadar kolay oluyor. Lüks kavramı bu sayede anlamını yitirirken Balenciaga, Diesel ve Blumarine gibi markalar podyumda ikinci el mağazalarından çıkmış gibi duran görünümleri ve parçaları öne çıkarıyor.

Stil öncüsü

Thrifting akımının moda ikonu rolünü ise nostaljik stili ile Bella Hadid üstleniyor. Hadid, aslında bu kavram trend olmadan çok önce de bu stili benimsiyordu. Sokak stilinde ikinci el kıyafetleri giymesi bir yana, thrifting stilini bir üst seviyeye taşıyor ve katıldığı Cannes Film Festivali’nde Chanel, Gucci ve Versace gibi markaların vintage kıyafetlerini tercih ediyor. New York sokaklarında thrifting rüzgarı estiren bir diğer isim ise Emma Ratajkowski. Ünlü yıldız, çabasız stilini düşük bel pantolonlar ve etekler tercih ederek daha feminen bir hale getirireiyor ve bize thrifting stilinin başka bir yönünü gösteriyor. Thrifting, trendlerin doğasında olduğu gibi gelip geçici bir akım olabilir; ancak bir süreliğine de olsa hızlı modayı yavaşlatmak, gezegenimiz için yararlı bir hareketi takip etmek ve var olan ürünlerden yeni stiller yaratmak için oldukça iyi bir fikir gibi görünüyor.,

Yazı İlayda Aslan